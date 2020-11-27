北市旅遊補助挨批「四不一沒有」 觀傳局：勿扯後腿

受新冠肺炎疫情衝擊，北市為振興旅宿業，周二上午宣布最新的旅遊補助「台北加碼GO」方案。台北市從12月起至明年3月7日，將補助10萬名自由行旅客，周日至周四住房每房每晚1千元補助，但遭台北市旅館公會理事長韋建華指出，這是「四不一沒有」的補助方案。

對此，觀傳局長劉奕霆表示，劉奕霆也強調，目前正值疫情衝擊觀光產業之時，官方與民間更應加強合作，攜手渡過難關，此次補助市府也盼藉由冬季大型活動帶來各地人潮，進而增加住房率，業者有疑問皆可直接向市府反應，而非一味地批評政府、扯後腿，讓振興觀光美意的政策難以推行。

劉奕霆說，針對「不透明」、「不公開」、「不專業」、「不溝通」、「沒有用心」，所謂「不透明」，針對青年旅館、汽車旅館之補助標準，與本今年7月1日至10月31日中央的「安心旅遊自由行補助」標準並無二致。

至於「不公開」，劉奕霆也認為，相關補助方案已於24日記者會發布，詳細內容皆可至台北旅遊網官方頁面查詢。而針對「不專業」、「不溝通」、「沒有用心」部分，補助方案均經市府詳細規劃、目的希望在為北市旅宿業注入一劑強心針、渡過疫情難關，自由行補助方案也延續中央日前推出安心旅遊方案，參與業者皆了解相關規定，絕無不溝通及不用心情事。