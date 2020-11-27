快訊

國民阿嬤的藝界人生：台語片時代的「最佳女主角」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

士林官邸菊展盛大開幕 布丁狗藏身菊園、打造童趣意象

聯合報 / 記者鍾維軒 / 台北即時報導
園區內有一隻綠雕布丁狗，大小朋友都可以前去拍照打卡。圖 / 工務局提供
園區內有一隻綠雕布丁狗，大小朋友都可以前去拍照打卡。圖 / 工務局提供

2020士林官邸菊展盛大展開！今年菊展主題為藝菊童遊，打造「秋菊、童趣、親子互動」意象，有各式造型菊、大菊、菊科草花，共13個展區，此外還有卡通人物布丁狗作為主題，有5座布丁狗裝置藝術，最特別的是園區內有一座2.5米高布丁狗綠雕，菊展期間為11/27至12/13，平日也有導覽員可以民眾參觀。

士林官邸菊展步入第19年，今天盛大展開，台北市政府邀請各國駐台使節參加開幕式。柯文哲表示，今年以「兒童」作為主題，總共有13個展區，包括夢幻城堡、秘密基地、樂高積木等，擁有兒童意象的區域，希望家長能夠帶著小朋友來參加。

柯文哲說，每年菊展的主角都是「大立菊」，在同一棵菊花上長出幾朵花是技術的展現，而台北市在花藝的技術一年比一年更厲害，是一個很好的成就。柯文哲表示，為了刺激商圈，北市府也與士林、天母地區的商家合作，希望大家來士林官邸觀賞菊花的時候，能夠到商圈消費，幫忙振興經濟。

北市府園藝科的員工培育單株超過千朵的大立菊及近百種的大菊品種展示專區，栽培技術更加精湛。園區內有各式的造型菊、懸崖菊、大菊、中菊、菊科草花及花球，搭配童趣場景佈置，希望來到士林官邸欣賞20萬盆美麗的菊花時，能帶給遊客「童趣」記憶的線索，回憶起快樂的童年兒趣。

此外，活動在假日推出多項活動，包括YOYO 家族草莓姐姐唱跳秀、日本傳統舞踊與日本和太鼓表演；市府也安排台灣味的傳源文化藝術團「泰雅歡樂舞」等，還有菊花DIY課程，園區內還有新開幕的咖啡廳，為菊展開發的菊花咖啡及菊花茶。菊展期間為11/27至12/13，其餘活動內容可以到菊展官網或「士林官邸旅客」Facebook粉絲專頁查看。

入口處有大量菊花吸引民眾駐足拍照留念。記者鍾維軒 / 攝影
入口處有大量菊花吸引民眾駐足拍照留念。記者鍾維軒 / 攝影
入口處有大量菊花吸引民眾駐足拍照留念。記者鍾維軒 / 攝影
入口處有大量菊花吸引民眾駐足拍照留念。記者鍾維軒 / 攝影
入口處有大量菊花吸引民眾駐足拍照留念。記者鍾維軒 / 攝影
入口處有大量菊花吸引民眾駐足拍照留念。記者鍾維軒 / 攝影
園區內有上萬朵美麗的菊花，千萬別動手摘花喔！圖 / 工務局提供
園區內有上萬朵美麗的菊花，千萬別動手摘花喔！圖 / 工務局提供
入口處有大量菊花吸引民眾駐足拍照留念。記者鍾維軒 / 攝影
入口處有大量菊花吸引民眾駐足拍照留念。記者鍾維軒 / 攝影
2020士林官邸菊展以「童趣」作為主題，園區內藏有5隻布丁狗。記者鍾維軒 / 攝影
2020士林官邸菊展以「童趣」作為主題，園區內藏有5隻布丁狗。記者鍾維軒 / 攝影

士林官邸 布丁狗

延伸閱讀

音圖預算暴增柯文哲拍桌要局長下台？ 文化局長出聲了

為音圖預算暴增怒捶桌？ 柯文哲：還沒想到生氣的點

影／柯文哲任內首宗BOT案 t.Hub內科創新育成基地啟用

社宅月租4萬 柯：檢討不要用44坪

相關新聞

近2千件！境外一頁式廣告消費爭議 今年暴增2倍

一頁式廣告詐騙屢見不鮮，為確保消費者權益，行政院消保處除請交通部公路總局督導各貨運業者落實在包裹上記載託運人姓名、住址及...

未來一周受東北季風影響 中部以北29日最低溫約16度

中央氣象局今天表示，接下來一週都受東北季風影響，桃園以北、東半部都是陰雨綿綿的天氣；目前觀察最低溫會落在29日及30日清...

胸悶胸痛就是心肌梗塞？當心恐是難以早期發現的肺栓塞

屏東一名40歲懷孕32周的婦女，因高齡加上有子癲前症、妊娠糖尿病、胎位不正等症狀從診所轉院到屏基產檢，34周時提早破水緊...

健保費調整首見併陳 42K四口之家保費每月恐多付418元

自衛福部健保會成立8年以來，首次出現調整費率兩案併陳狀況，決議將「4.97％」及「5.47％至5.52％」兩案併陳，若以...

南迴電氣化將全線通車 12月16日起先恢復4自強號行駛

為配合交通部鐵道局辦理南迴線鐵路電氣化工程，台鐵枋寮站-台東站之間自2017年年9月6日起，共實施六階段公路客運替代鐵路...

高鐵便當一吃超驚豔 價格曝光網推爆：菜色優質很可以

搭乘長途交通為了避免餓肚子，民眾通常會買零食、便當來充飢，近日有位女網友購買高鐵便當，打開一看菜色豐富，蔬菜吃起來清甜好吃，貼文曝光後，引起不少鄉民討論。

健保費率沒共識兩案併陳！月付多35元到105元

健保明年底安全準備金將低於一個月支出，依法應調整費率，衛福部健保會今天加開臨時會討論，今討論的七個費率版本，健保費率從4...

士林官邸菊展盛大開幕 布丁狗藏身菊園、打造童趣意象

2020士林官邸菊展盛大展開！今年菊展主題為藝菊童遊，打造「秋菊、童趣、親子互動」意象，有各式造型菊、大菊、菊科草花，共...

台灣電影的老少女？國民阿嬤陳淑芳的藝界人生

26歲那年（1965），正值芳齡的陳淑芳為了在梁哲夫執導《我為你心酸》片中飾演一位年逾60的老母親，她特地在電影開拍前花了三天在台北車站附近觀察婆婆媽媽走路的姿態，還主動找到一位來自台南的老太太攀談，只為演好年邁女性的形象。

國民阿嬤陳淑芳 台語片時代的「最佳女主角」

來到今年（2020）更是相當特別的一年，從影超過60年、直到81歲以《親愛的房客》、《孤味》兩部電影首度入圍的陳淑芳（1939- ），史無前例地創下金馬獎首位同獲最佳女配角、最佳女主角兩項大獎的空前紀錄。

政院：健保財源穩定非常重要 費率待定案再向外界報告

健保明年底安全準備金將低於一個月支出，依法應調整費率，衛福部健保會今加開臨時會討論，最後耗時三小時激烈討論七個版本依舊沒...

比利時爆禽流感 活禽鳥及種蛋禁輸台

農委會防檢局今天表示，比利時一處肉雞場發生H5亞型高病原性家禽流行性感冒疫情，將公告比利時從非疫區名單移除，活禽鳥及其種...

熱門新聞

冬季團遊補助方案出爐！平日2天1夜以上、縣市還有加碼

明天變天！一張圖看降溫到15度準確時間點

心理測驗／選澡盆還是飲料杯？ 了解自己何時容易感到寂寞

時間到了！海外國人返台健保短期停復保規定擬取消

接送7歲以下兒童黃線臨停不受3分鐘限制 12月起上路

小孟塔羅：夢想實現還結婚生子？測你的人生高峰何時出現

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。