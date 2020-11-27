士林官邸菊展盛大開幕 布丁狗藏身菊園、打造童趣意象

2020士林官邸菊展盛大展開！今年菊展主題為藝菊童遊，打造「秋菊、童趣、親子互動」意象，有各式造型菊、大菊、菊科草花，共13個展區，此外還有卡通人物布丁狗作為主題，有5座布丁狗裝置藝術，最特別的是園區內有一座2.5米高布丁狗綠雕，菊展期間為11/27至12/13，平日也有導覽員可以民眾參觀。

士林官邸菊展步入第19年，今天盛大展開，台北市政府邀請各國駐台使節參加開幕式。柯文哲表示，今年以「兒童」作為主題，總共有13個展區，包括夢幻城堡、秘密基地、樂高積木等，擁有兒童意象的區域，希望家長能夠帶著小朋友來參加。

柯文哲說，每年菊展的主角都是「大立菊」，在同一棵菊花上長出幾朵花是技術的展現，而台北市在花藝的技術一年比一年更厲害，是一個很好的成就。柯文哲表示，為了刺激商圈，北市府也與士林、天母地區的商家合作，希望大家來士林官邸觀賞菊花的時候，能夠到商圈消費，幫忙振興經濟。

北市府園藝科的員工培育單株超過千朵的大立菊及近百種的大菊品種展示專區，栽培技術更加精湛。園區內有各式的造型菊、懸崖菊、大菊、中菊、菊科草花及花球，搭配童趣場景佈置，希望來到士林官邸欣賞20萬盆美麗的菊花時，能帶給遊客「童趣」記憶的線索，回憶起快樂的童年兒趣。