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2020疫後新常態 科學與教育線上研討會

文 / 台灣城鄉健康研究中心 提供

從科學角度談空氣品質、重金屬與健康風險評估

「空氣品質與健康風險」線上研討會，邀請產官學界專家，分別為國衛院國家環境醫學研究所特聘研究員兼所長陳保中.環保署副署長沈志修.台灣省環境工程技師公會理事林威安(圖從左至右)分享改善空污觀點。 圖／台灣城鄉健康研究中心 提供
「空氣品質與健康風險」線上研討會，邀請產官學界專家，分別為國衛院國家環境醫學研究所特聘研究員兼所長陳保中.環保署副署長沈志修.台灣省環境工程技師公會理事林威安(圖從左至右)分享改善空污觀點。 圖／台灣城鄉健康研究中心 提供

國際學者觀點：根據統計資料發現，台灣室外空氣品質呈逐年改善之趨勢，但依據美國環保署研究經驗得知，室內空氣中『揮發物有機物VOCs』可以高到室外的2~5倍，且大多數民眾待在室內時間多於室外，這一事實加劇了VOCs與健康風險評估的難度。

2006-2019 台灣各空品區PM2.5濃度，年平均趨勢。 圖／台灣城鄉健康研究中心 提供
2006-2019 台灣各空品區PM2.5濃度，年平均趨勢。 圖／台灣城鄉健康研究中心 提供

台灣能成為國際稱羨的防疫資優生，背後的原因就是我們以科學數據做政策依據，才能有今日正常生活的景象。

台灣各項空污濃度持續下降:

行政院環保署沈志修沈副署長表示:台環保署從2015年起就開始推動『清淨空氣行動計畫』，根據數據顯示:截至2019年底台灣各項空氣汙染物濃度有持續改善下降之趨勢，未來環保署將持續投入經費，進行更全面的空氣汙染防制計畫，對於民眾每天呼吸的空氣，將更嚴格把關。

多搭乘大眾交通工具，空污改善人人有責:

國家衛生研究院環醫所所長陳保中教授表示:台灣的空氣汙染從數據上來看，都在持續改善，但很可惜的是民眾無感。人每分每秒都在呼吸，因此空氣品質對於健康影響尤其重要，特別是台灣汽機車所產生的空氣污染佔比相當大，雖然短期難有改變，但由衷呼籲民眾多搭乘大眾運輸工具，這將對台灣都市的空氣汙染有非常大的改善。

科學評估的風險，與民眾感知有很大落差:

美國華盛頓州科學院院士Dr.Elaine Faustman、 USEPA環評中心榮譽科學家Dr. Chao.W Chen、聯合國食入性重金屬會議主席Dr.Herman J.Gibb (由左至右)，直播分享研究資料與成果。 圖／台灣城鄉健康研究中心 提供
美國華盛頓州科學院院士Dr.Elaine Faustman、 USEPA環評中心榮譽科學家Dr. Chao.W Chen、聯合國食入性重金屬會議主席Dr.Herman J.Gibb (由左至右)，直播分享研究資料與成果。 圖／台灣城鄉健康研究中心 提供

美國華盛頓州科學院院士、Dr. Elaine Faustman表示:在評估一個健康風險時，我們需要進行大量的數據評估，例如:危害物質自身的種類、毒物特性、劑量效應、生物機轉等等，但這些往往與民眾對於風險的認知有所不同，因此如何與民眾進行有效的健康風險溝通是一個重要的課題。

移動式汙染源與境外傳輸是台灣空污大宗:

台灣省環境技師公會林威安理事表示:產業界持續配合環保署空污防治政策，並在污染防治設備和操作皆取得許可，工廠污染物也是經過標準程序處理過再排放。

來路不明的化妝品，有重金屬含量超標的疑慮：

現WHO世界衛生組織食入性重金屬會議主席Dr. Herman J. Gibb表示:隨著網購通路的方便，民眾不小心就會買到沒經過合格檢驗的化妝品。根據美國加州研究顯示，兒童與孕婦對於重金屬汞的毒性反應特別敏感，甚至還檢測到部分未經檢驗的化妝品汞濃度超標20萬倍， 因化妝品是直接接觸皮膚，民眾不可不慎。

理性看待科學風險，勿陷入學者主觀判斷:

美國環保署國家環評中心榮譽科學家Dr. Chao.W Chen表示: 不會有人反對將科學納入健康政策制訂中，但需要小心的是，有沒有先正確評估科學數據，了解風險特性，背景值，長期趨勢等等，還是說帶入了『主觀、感情』方式下推行防治決策，這些是我們身為學者需要時時刻刻提醒自己的。

室內空氣品質對健康影響更為重要：

Dr. Chao.W Chen說: 根據美國環保署研究資料，室內空氣中的VOCs可能高到室外的2~5倍，且大多數民眾待在室內時間多於室外，這一事實加劇了VOCs與健康風險評估的難度。不同的VOCs會有不同的健康影響，台灣未來在研究VOCs與民眾健康風險關係之前，務必要將室內因素考慮在內。

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