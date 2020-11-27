聯華電子頒「綠獎」 陸海空計畫全都有

聯華電子今舉行第五屆「綠獎」頒獎典禮，今年共有五個NGO團體獲得生態保育計畫獎助，得獎計畫從陸地上的獼猴、天上飛的鳥類到海洋珊瑚，包含全台灣多樣豐富的生物及自然環境，各單位以實際行動，喚醒人類對於地球上其他物種的重視。

聯華電子「綠獎」創立五年來，已在全台實現30件生態保育計畫及青少年環境行動倡議，運用環保署認可的碳交易所得3000萬元，成立環境保護專用基金，啟動生態保育希望工程，鼓勵每一個熱愛台灣土地的生態保育團體，同時結合供應鏈夥伴的力量，共同守護台灣最後的綠生態。

除了5個NGO團體獲獎，聯電去年起設立「青少年環境行動獎」，今年由黃乙恩團隊的「蛙愛溪口」奪得首獎。黃乙恩和父親透過生態調查、棲地營造、教育推廣等策略，守護嘉義溪口的諸羅樹蛙，透過實際行動喚起大眾環境永續的觀念。

另還有「網路人氣獎」，分別由中華民國荒野保護協會、海洋公民基金會、台北市野鳥學會關渡自然公園管理處、桃園市野鳥學會，以及台灣猛禽研究會等5單位奪得。

聯華電子企業永續委員會主任委員簡山傑表示，近年看到參賽團體用豐富的生命力與熱忱，孕育許多稀有生態的保育成果，更號召有志一同的供應鏈夥伴們在永續的道路上並肩同行，讓綠獎不僅是聯電的綠獎，更是社會大眾共同的綠獎。

簡山傑也提到，在2015年公布的「UMC Green 2020」中，聯電已超越目標，今再宣布「UMC Green 2025」，以更嚴格的自我要求標準，朝向「節水15%、節電15%、減廢25%、含氟溫室氣體減量65%」四大目標邁進，盼在2025年收割綠色果實。

●2020綠獎得獎名單如下： 社團法人台灣獼猴共存推廣協會「關係花園-人類與台灣獼猴和諧」 社團法人台灣猛禽研究會「咚窗事發—窗殺調查防治與友善鳥類建築推廣」 社團法人基隆市野鳥學會「海豹岩及八斗子漁村守護計畫」 社團法人台北市野鳥學會「搶救冬季漂鳥的家─淡水河蘆洲灘地復育計畫」 海洋公民基金會「重返內海之珠-大倉嶼」 ●第五屆綠獎青少年環境行動獎得獎名單： 【首獎】 蛙愛溪口 隊長：黃乙恩；隊員：劉宇哲 張家瑞 指導老師：黃孝文 影片：https://youtu.be/SlA9gPaBZ30 【優選】 樹學芳城市 隊長：林峻宇；隊員：鍾嘉軒、張舒婷、吳梓菱、吳芝瑩、吳亞門、林彥良、陳首中、陳彥儒、陳有容 指導老師：賴郁芬、劉盟潭 影片：https://youtu.be/jIg42kgDd-Q - 桃園夜市空氣很清新 環保夜市對空氣品質提升之行動研究 隊長：莊凱翔；隊員：彭映瑄、林雪麗 指導老師：崔玉慧、吳青發 影片：https://youtu.be/-R5JlqbREc4 - 尋龍記 隊長：郭日暘；隊員：林秉瑩、翁建中、謝庭甄 指導老師：李麗琴 影片：https://www.youtube.com/watch?v=JI42Y4C5C9c