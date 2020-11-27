高鐵便當一吃超驚豔 價格曝光網推爆：菜色優質很可以

搭乘長途交通為了避免餓肚子，民眾通常會買零食、便當來充飢，近日有位女網友購買高鐵便當，打開一看菜色豐富，蔬菜吃起來清甜好吃，貼文曝光後，引起不少鄉民討論。

原PO在PTT發文表示，日前在車站看到大家在排隊買高鐵便當，好奇心驅使下跟著買了熱門的素食口味，打開的瞬間還蠻驚艷，內容物有毛豆、4大塊山藥、高麗菜、牛蒡絲、芥蘭菜、蓮藕、南瓜、紅蘿蔔、香菇跟紫米飯，菜色可說是相當豐富。

原PO提到，加入會員後價格95元可以接受，「因此變成我的搭車新歡，但同行友人覺得太貴，還是支持台鐵60元的排骨便當，不知道板上的各位覺得高鐵便當這個價位是否可以接受呢？」

貼文一出，網友都能接受此價位，並大讚高鐵便當不油膩又好吃，「山藥、南瓜、蓮藕都是有誠意的食材，感覺滿健康的心情會不錯」、「料很多種，95塊覺得合理」、「95元，這些菜色很優質」、「上次有吃，覺得很優」、「這個素食便當常被買光耶，上次吃有驚艷到」、「這樣95很OK啊！菜色比較健康」。