快訊

因「單親媽媽死刑」嗆法官 隋棠認「情緒過高」道歉了

中職／擴編選秀名單出爐 劉時豪、吳東融等4人披龍袍

近2千件！境外一頁式廣告消費爭議 今年暴增2倍

聯合報 / 記者葉冠妤/台北即時報導
今年截至10月底，境外一頁式廣告消費糾紛近2千件，圖為消保處提醒的一頁式廣告特徵。圖／消保處提供
今年截至10月底，境外一頁式廣告消費糾紛近2千件，圖為消保處提醒的一頁式廣告特徵。圖／消保處提供

一頁式廣告詐騙屢見不鮮，為確保消費者權益，行政院消保處除請交通部公路總局督導各貨運業者落實在包裹上記載託運人姓名、住址及電話，供消費者識別外，並協調各貨運業者強化貨到付款爭議協處機制，協助消費者收到境外爭議包裹時，可以順利退回款項。

消保處指出，社群或入口網站常見一頁式廣告，以誇大不實廣告或擷取台灣正版業者、名人肖像，吸引消費者購買，一旦消費者發現商品不符或明顯瑕疵欲退貨，業者卻已讀不回或消極拖延，更疑似有不肖業者以貨到付款方式亂槍打鳥寄送包裹，利用被害者不慎簽收後，因貨款不多而自認倒楣的心理，而進行隨機詐騙。

根據消保處統計，2019年類似一頁式廣告爭議978件，今年數量更暴增約2倍，截至10月底已達1930件，主要爭議是民眾收到爭議或詐騙式包裹明顯品質低劣、寄件人聯絡資訊不祥、業者拖延不退費。

消保處說，在2017年跟今年總共兩次邀集公路總局及貨運業者開會研商對策，要求各貨運業者依汽車運輸業管理規則第118條規定，把關包裹上是否提供託運人資訊及加強資料正確性，並檢討強化貨到付款爭議協處機制，充分揭露。

消保處表示，針對境外爭議包裹，新竹物流、通盈通運、全球快遞、統一速達、台灣宅配通等業者已建立作法不一的退貨退款機制，受理期限最長者達7日，其中統一速達也承諾明年起比照辦理，嘉里大榮及嘉里快遞則已著手規劃換約等事宜，預計於明年第1季建立退款機制；台灣順豐雖未直接提供退款，但可協助消費者轉知託運人處理退款事宜，並定時追蹤辦理結果。

因一頁式廣告詐騙的賣家在境外，或其國內代理人(如集運商)良莠不齊，往往退款不易，對於代收貨款的貨運業者願提供直接退款或協助措施，消保處表示非常肯認，並請貨運業者加強稽核過濾信譽不佳的託運人，避免與不肖廠商合作。至在便利超商取貨付款部分，已另由經濟部進行輔導。

廣告 詐騙

延伸閱讀

74號旁社區飽受噪音 公路總局：明年底完成加高隔音牆

消保處查包裝米 7熱量標示錯、1違法宣稱保健米

傳在港二次上市募資50億美元 順豐控股發文澄清

雙11當天 處理快遞6.75億件

相關新聞

健保費率沒共識兩案併陳！月付多35元到105元

健保明年底安全準備金將低於一個月支出，依法應調整費率，衛福部健保會今天加開臨時會討論，今討論的七個費率版本，健保費率從4...

胸悶胸痛就是心肌梗塞？當心恐是難以早期發現的肺栓塞

屏東一名40歲懷孕32周的婦女，因高齡加上有子癲前症、妊娠糖尿病、胎位不正等症狀從診所轉院到屏基產檢，34周時提早破水緊...

近2千件！境外一頁式廣告消費爭議 今年暴增2倍

一頁式廣告詐騙屢見不鮮，為確保消費者權益，行政院消保處除請交通部公路總局督導各貨運業者落實在包裹上記載託運人姓名、住址及...

健保費調整首見併陳 42K四口之家保費每月恐多付418元

自衛福部健保會成立8年以來，首次出現調整費率兩案併陳狀況，決議將「4.97％」及「5.47％至5.52％」兩案併陳，若以...

台鐵：12月起進車站大廳要戴口罩 保持社交距離可飲食

依據中央流行疫情指揮中心「秋冬防疫專案」律定，台鐵局宣布，12月1日起旅客進入台鐵車廂及場站（含車站大廳）時，須佩戴口罩...

改名華夏博物館？ 故宮：未列入組改討論議題

有媒體報導指出，近日傳出國立故宮博物院擬改隸屬於文化部一事雖未有定案，但故宮近日已先「自宮」，拍板將書畫處與圖書文獻處整...

全家便利商店獨家預購「2021消防猛男月曆」！買再送大杯熱拿鐵

養眼的鮮肉猛男又來了！新北市政府消防局新推出「2021消防猛男月曆」，由消防、警察及醫護共同拍攝，以消防團隊、安全城市、...

南迴電氣化將全線通車 12月16日起先恢復4自強號行駛

為配合交通部鐵道局辦理南迴線鐵路電氣化工程，台鐵枋寮站-台東站之間自2017年年9月6日起，共實施六階段公路客運替代鐵路...

農遊市集100攤 周末邀請民眾到華山野餐

今年上半年受到疫情影響，國內休閒農業衰退五成以上，業者趁機改善設施，本周末在台北華山大草原舉辦活動，共一百個農遊攤位邀請...

慘賠千萬如何再起？牽猴子行銷總監王師點石成金 突圍Netflix國際巨獸

11月27日傍晚，牽猴子行銷長王師走上57屆金馬獎星光大道，第一次當電影監製《千年一問》就入圍最佳紀錄片。當監製之前，他行銷國片電影，兩大經典戰役，一是2017年初，他發現很多人討論《返校》遊戲，他和老闆(李烈)提案，促成台灣第一部電玩改編的劇情片，賣了2.6億，創2019年國片冠軍；國片史上排名第11，僅次於導演李安《色，戒》2.8億。另一是2013年，首度啟用群眾募資行銷已故導演齊柏林《看見台灣》，2.2億創台灣史上最賣座紀錄片，改寫紀錄片是票房毒藥的宿命，也超越導演李安《臥虎藏龍》票房2億。

嘉南療養院引進「顱磁刺激治療」抗憂鬱 非藥物治療方式

衛福部嘉南療養院引進新式的「重複式經顱磁刺激(rTMS)治療」，可有效的抗憂鬱，又沒有抗憂鬱藥物的副作用，療程短每次30...

大雞慢啼嗎？ 專家警告可能是兒童發展遲緩

嬰幼兒若到3歲還不能張嘴講話，有可能是發育遲緩，竹山秀傳醫院表示，家長其實不用太擔心，只要及早篩檢發現與矯治，把握3歲以...

熱門新聞

好市多黑色購物週明新增15款 氣炸烤箱、牛肉都出現了

冬季團遊補助方案出爐！平日2天1夜以上、縣市還有加碼

明天變天！一張圖看降溫到15度準確時間點

時間到了！海外國人返台健保短期停復保規定擬取消

心理測驗／選澡盆還是飲料杯？ 了解自己何時容易感到寂寞

UNIQLO年度最大感謝祭活動將開跑！折扣超越雙11最高減價千元、無痛入手冬季服裝就趁這一波

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。