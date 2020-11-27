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胸悶胸痛就是心肌梗塞？當心恐是難以早期發現的肺栓塞

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏基心臟內科主治醫師李兆程說，長時間坐著、長期臥床、肥胖的民眾都是肺栓塞的高危險群，尤其接受大腿骨折手術、剛生產的產婦更需提高警覺。圖／屏基提供
屏基心臟內科主治醫師李兆程說，長時間坐著、長期臥床、肥胖的民眾都是肺栓塞的高危險群，尤其接受大腿骨折手術、剛生產的產婦更需提高警覺。圖／屏基提供

屏東一名40歲懷孕32周的婦女，因高齡加上有子癲前症、妊娠糖尿病、胎位不正等症狀從診所轉院到屏基產檢，34周時提早破水緊急剖腹接生，生下孩子後，正要接受親友祝賀，產後第一天出現心悸、頭暈，第二天出現呼吸喘、胸悶，隨即抽血檢驗發現肺動脈有栓塞，轉進內科加護病房治療，5天後回到普通病房觀察，平安出院。

屏基心臟內科主治醫師李兆程說，肺栓塞是心臟通往肺部的肺動脈被血塊塞住，血塊最常見來自於下肢深部靜脈，長時間坐著、長期臥床、肥胖的民眾都是肺栓塞的高危險群，尤其接受大腿骨折手術、剛生產的產婦更需提高警覺。

這名孕婦因提早破水緊急剖腹接生，新生兒周數不足且體重未達2000公克馬上由屏基早產兒加護病房接手照顧；產後第一天，產婦卻出現心悸、頭暈症狀會診心臟內科醫師李兆程，第二天產婦再出現呼吸喘、胸悶、心跳過快每分鐘超過120次，且一直監測的血氧值下降至86％（正常值97％以上），隨即抽血檢驗及電腦斷層掃描檢查，發現肺動脈有栓塞現象，轉進內科加護病房治療，5天後回到普通病房觀察，產婦度過驚心動魄10天後，平安出院。

李兆程說，肺栓塞的發病症狀與心肌梗塞、主動脈剝離相似，同樣都會喘不過氣、胸痛、胸悶甚至休克、昏厥，因此在臨床上不容易被立即確診。月前另名急性肺栓塞患者甚至啟動體外心肺支持系統（葉克膜）急救，但仍因心臟衰竭無法挽救性命。

李兆程提醒，長時間坐著工作或搭乘交通工具民眾、長期臥床的病人要預防肺栓塞還是「多活動」，即便臥床也要進行肢體運動促進血液流動。

醫師 患者

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