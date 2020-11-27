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轉彎開放加熱菸...民團想接見蘇貞昌 半月竟只等到這回應

聯合報 / 記者陳婕翎／台北即時報導
面對政府突然轉向研擬開放加熱菸，台灣拒菸聯盟緊急去函懇請行政院蘇貞昌院長接見，說明政府草案內容提出窒礙難行處，同時舉發國際菸商公然違反現行法令開設「加熱菸貴賓店」，挑釁政府如未取締等同默許，脅迫就地合法，不料半個多月來幕僚皆回應，院長尚未指示。示意圖／ingimage
面對政府突然轉向研擬開放加熱菸，台灣拒菸聯盟緊急去函懇請行政院蘇貞昌院長接見，說明政府草案內容提出窒礙難行處，同時舉發國際菸商公然違反現行法令開設「加熱菸貴賓店」，挑釁政府如未取締等同默許，脅迫就地合法，不料半個多月來幕僚皆回應，院長尚未指示。示意圖／ingimage

面對政府突然轉向研擬開放加熱菸，台灣拒菸聯盟緊急去函懇請行政院蘇貞昌院長接見，說明政府草案內容提出窒礙難行處，同時舉發國際菸商公然違反現行法令開設「加熱菸貴賓店」，挑釁政府如未取締等同默許，脅迫就地合法，不料半個多月來幕僚皆回應，院長尚未指示。

過去四年官民目標一致「全面禁止電子煙、加熱菸及未來所有新型菸品」，但衛福部送交行政院的「菸害防制法」修正草案版本卻推翻原來立場，民團憂心政府本於「台美關係和諧」，繼開放萊豬後，將再放行加熱菸，呈請院長務必審慎，堅守不開放任何新型菸品。

消費者文教基金會名譽董事長游開雄針對政府草案內容提出窒礙難行處，他說，草案「菸品中的相類產品(加熱菸)」可以進口、「類菸品(電子煙)」不可以進口，屆時廠商對於其產品是屬於「菸品中相類產品」或「類菸品」一定有所爭執，未來還會有更多變種新品，恐淪人為判定。

游開雄也指出，政府版修法草案對於未來菸商繼續推出的新型菸品，上市前必須經過申請健康風險評估審查通過及核定，但因母法草案中未對何種菸品構成指定菸品審核列舉或概括標準說明，不僅可能違反法律明確性原則外，審查標準的不確定性也將引發爭議。

游開雄質疑，僅管制加熱菸「菸草柱」，對於酷炫吸睛的「基礎裝置」，如加熱器、充電器等沒有行銷限制，屆時，政府究竟要如何有效管制業者明著交易加熱菸，暗地裡附帶交易電子煙的行為都沒有說明清楚。

游開雄說，台灣政府版草案只對「菸草柱」課稅，且金額還只跟傳統紙菸一樣，有些品牌菸草柱不以支的形式，加上重量更輕，換算起來稅金將低於傳統紙菸，如嚴管不是應比紙菸加重課徵稅，定義條文寫「其他相類產品」，課稅條文卻寫「其他菸品」，能否課得到稅都令人懷疑。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

行政院 蘇貞昌

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