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農遊市集100攤 周末邀請民眾到華山野餐

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
農委會舉辦「農巨人的國度」活動，周末邀情民眾到華餐逛攤位野餐，今天頒獎給休閒農場、田媽媽，以及農漁會績優場家。記者彭宣雅／攝影
農委會舉辦「農巨人的國度」活動，周末邀情民眾到華餐逛攤位野餐，今天頒獎給休閒農場、田媽媽，以及農漁會績優場家。記者彭宣雅／攝影

今年上半年受到疫情影響，國內休閒農業衰退五成以上，業者趁機改善設施，本周末在台北華山大草原舉辦活動，共一百個農遊攤位邀請民眾來玩。

農委會今天舉行台灣休閒農業20週年成果發表活動。農委會副主委陳駿季表示，疫情影響，國人也進一步了解國內休閒農業的美好，農委會與休閒產業業者合作，趁著這波疫情人少的時候，把活動場域優化，改善設備，甚至協助開發伴手禮產品，台灣有很多農村田媽媽餐廳，提供許多特色菜餚，都可以透過這次的園遊會，介紹給民眾，消費者也可以到華山文創園區了解。

他表示，今年2月到4月休閒農場的業績掉了將近五成，有些靠山邊的農場，甚至業績掉了六成，跟好趁著這人少的時機，改善農場設備，優化環境場域，今年7到9月的業績，已經比去年提升了7%，雖然整體的業者無法與去年相比，希望設備的優化改善，可以做好準備，讓明年業績更好。

這次活動，除了有100攤農遊市集以外，還有30場免費的農業體驗活動，即日起到29日周日為止，活動一連三天，邀請民眾一起來野餐逛攤位。

疫情 農委會 文創

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