「排球少年」超帥真人版！十大台灣排球鮮肉報到

排球鮮肉報到！

《排球少年》正當紅，日向的不服輸、影山的王者範、隊友們不放棄一球一球的守住和攻擊，早就讓粉絲跟著球隊感動的一把鼻涕一把眼淚、激動的放聲尖叫，而隨著世大運的熱潮，讓台灣人漸漸關注到默默耕耘多年的排球賽事，其中「黑狗隊長」陳建禎、「電眼雙帥」鴻敏鴻杰、「黃金左手」吳宗軒都是大家熟知兼具外型魅力、球技實力的排球選手，但新一代的你又知道哪幾位明日之星呢？

今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，本季企業排球聯賽球隊中，30歲以下的小鮮肉球星，來看看今天你想Pick哪一位呢？

image source:排球少年官網

NO.17 陳政錡

效力球隊：桃園臺灣產險

看看那爽朗陽光的笑容，陳政錡在場上就像是溫暖小太陽，隊友得分他比別人更開心，失分時也會鼓勵隊友調整繼續努力，有著192身高優勢的他，加上白皙帥氣外型、高挑身材，不論是攔網、攻擊總是能輕易抓住粉絲的目光，是新一代的人氣王之一～

陳政錡過去畢業於排球名校華僑高中就是發光的明日之星，隨後U23代表隊、世大運、企排聯賽更是磨練他一步一步打出自己的一條路。

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NO.12 李佳軒

效力球隊：台電男排 Taipower Men

《排球少年》有守護神西谷，中華男排有強力後援李佳軒！「自由男神」李佳軒其實早已是大前輩、大學長，在排球裡得分的攻擊手往往是被高度矚目的球員，但其實超強攻擊背後往往都有靈活、穩定的自由球員當靠山，每一個飛撲、魚躍救球就是因為堅守「球不落地，比賽就不會輸」的信念。

李佳軒披過多次國家隊戰袍，挑戰過亞運、世錦賽、亞錦賽，穩紮穩打成為國家隊、台電隊不可或缺的守護神。

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NO.9 宋柏霆

效力球隊：conti

神似學長「電眼雙帥」鴻敏鴻杰的新一代球星宋柏霆，同樣有著阿美族的血統、同樣愛打排球，同樣跟隨腳步挑戰國家隊和企排的排球殿堂，U20、U23的國際賽都有他的身影，一次次比賽都成為他向上進步的養分。

宋柏霆不只在場上極具爆發力的攻擊和嚴密的攔網防守圈粉，私下的他有著靦腆帥哥笑容，每每得分贏球的一笑，迷妹們也忍不住「姨母笑」噴發，挺鼻、深邃五官的小鮮肉標配，粉絲才不會忘記你呢～

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NO.8 李尼希米

效力球隊：桃園臺灣產險

別看李尼希米頂著一頭大捲髮，黑到發亮的皮膚讓不熟悉排球的人以為球隊找來強力外援，他可是道道地地土生土長的台灣人，說台語也會通呢！年僅18歲的他可說是本季企排最亮眼新星，從國中時期就帶領球隊拿下睽違17年的JHVL總冠軍，升上高中後不只在聯賽大放異彩，更被選為中華台北U19代表隊，穩紮穩打找到自己的spotlight。

李尼希米才加入企排第一年，前途一片看好，在場上和隊友配合得宜，一直是隊上搶分大將，看到他得分時放聲大吼、攻擊起跳的爆發力，加上那閃閃發亮的笑容，這鮮肉寶物還不先搶起來收藏！

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NO.6 焦璿誠

效力球隊：臺中長力男排

濃眉大眼、高挺鼻樑，加上穿衣精瘦脫衣有肉的修長身材，焦璿誠宛如校園最風雲的排球學長，一走出來就會迷倒一票妹子，綽號阿焦的他自高中就讀排球強校豐原高商時就人氣爆棚，不僅曾拿下年度最佳邊線攻擊球員獎項，也早早就加入企排和U20、亞俱賽陣容，國內外滿滿的比賽經驗和好球技讓他被視為未來之星。

常看比賽的人一定有發現，焦璿誠在攻擊時有著他特有的「弓身」加手勢，每一次起跳像是沒有集滿全力，卻在一連串流暢的攻擊步伐和重扣裡打爆對手，且靈活的攻擊路線和方式，讓人防不勝防，得分後他總是靦腆一笑，企排鹽系男孩94你啊！

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NO.5 李興國

效力球隊：台電男排 Taipower Men

濃眉的深邃大眼，有著阿美族及噶瑪蘭族血統的李興國自打企排以來一直是人氣王之一，上一季在Mizuno隊打出好成績更一舉奪下得分王，然而本季轉披台電戰袍，他強力的攻擊和191身高的攔網高度，對台電隊無疑是一大助力。

一雙魅力電眼、加上打球時的帥氣Man勁，李興國除了球技備受關注外，先前他和YouTuber米砂的戀情也頗為矚目，不過短戀3個月兩人就分手，目前他全心投入球賽和隊友磨合延續冠軍連勝好成績。



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NO.4 林宜暉

效力球隊：台電男排 Taipower Men

別看林宜暉笑起來無害，像是超萌狗狗的燦笑，在賽場上一個快攻、一個長手攔網都會讓你哭著求饒，擁有196公分身高優勢，他早早就加入國家隊征戰世界球隊，在2018年雅加達亞運銅牌戰上，他防堵卡達長人攻勢，和學長們一分一分搶下睽違20年的銅牌，打出一場讓全台排球迷感動落淚的比賽。

不論是比賽場上的認真目光，得分後和隊友的鼓勵笑容，還是場下朋友們打鬧的歡笑，林宜暉純真男孩的性格其實早已圈了一大票粉絲啦～

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NO.3 高偉誠

效力球隊：臺中長力男排

「偉誠航空」歡迎登機～本季改披長力球隊戰袍的高偉誠，有著台版「日向翔陽」稱號，在排球這個身高論的運動中，182公分的高偉誠靠彈跳力、靈活的跑動和重砲攻擊彌補不足，就像是《排球少年》裡日向的信念「就算矮，我也能跳！我會成為烏野的王牌的！」

球場上是人人害怕的大砲手，私底下是靦腆愛笑的大男孩，比賽中看到粉絲公眾示愛他總是忍不住害羞的笑出來，瞬間少了緊張的殺戮感，多了幾分討人喜歡的帥氣～

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NO.2 周冠宇

效力球隊：conti

得分後的振臂歡呼，那雙臂滿滿的肌肉噴發，Man味十足，周冠宇面對比賽總是看起來自信滿滿，把握每一顆好球，扣得對手措手不及，自高中以來他一直是隊上的贏球功臣，畢業後UVL、企排的磨練也讓他不斷突破自己，夢想著未來能披上國家隊戰袍繼續挑戰更高的殿堂。

周冠宇在球場上球風看似剽悍，變化多端讓人摸不透，但私下的他是個害羞大男孩，看他在贏球後的高聲吶喊，像是贏得全世界的開心笑臉，都讓人忍不住跟著心情變好～

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NO.1 黃建逢

效力球隊：台電男排 Taipower Men

球給建逢！皮膚黝黑、濃眉害羞話不多的帥氣小夥子，黃建逢超高彈跳力加上像是開外掛的高得分和攻擊，被球迷封為「台灣洋將」，征戰多場國際賽、多年企排聯賽，球迷對他並不陌生，有著335公分的高打點，看他從接球、助跑到起跳，沒有重扣得一分不罷休，在國外面對手長腳長的球員，他有力的重砲攻擊也是中華隊的定心丸，常讓看賽的球迷高喊「球給建逢」，在一片小鮮肉學弟大軍來襲，他沒在怕，一球一球打好打滿，靠經驗、實力圈了許多粉絲。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年11月23日至2020年11月21日，共三年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『企業排球聯賽球員』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

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