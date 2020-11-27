全家便利商店獨家預購「2021消防猛男月曆」！買再送大杯熱拿鐵

養眼的鮮肉猛男又來了！新北市政府消防局新推出「2021消防猛男月曆」，由消防、警察及醫護共同拍攝，以消防團隊、安全城市、多元呈現為主題，本次與全家便利商店合作獨家預購，讓全台與離島民眾都能於所在地訂購新北消防猛男月曆，達到災防宣導目的，共有掛曆、桌曆等兩款，12月2日至12月15日使用全家便利商店FamilyMart App點選新北消防猛男月曆，即可以299元預購一份、再送Let’s cafe大杯熱經典拿鐵一杯，全家便利商店會員另可享400點＋249元優惠。

新北市政府消防局自2009年起推出消防月曆，以消防人員為主題，遴選局內外勤優秀人員參與形象代言拍攝，吸引民眾參加各項大型宣導活動闖關並免費贈送，今年適逢新北市升格10周年慶暨月曆推出13年，特別與警察局、觀光旅遊局、亞東紀念醫院等跨機關合作，共同維護市政安全、介紹新北市在地美景及防疫宣導。