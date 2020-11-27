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全家便利商店獨家預購「2021消防猛男月曆」！買再送大杯熱拿鐵

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
新北市政府消防局新推出「2021消防猛男月曆」，12名消防人員加上3名警察局霹靂小組、1名亞東醫院護理師擔任形象大使。圖／全家便利商店提供
新北市政府消防局新推出「2021消防猛男月曆」，12名消防人員加上3名警察局霹靂小組、1名亞東醫院護理師擔任形象大使。圖／全家便利商店提供

養眼的鮮肉猛男又來了！新北市政府消防局新推出「2021消防猛男月曆」，由消防、警察及醫護共同拍攝，以消防團隊、安全城市、多元呈現為主題，本次與全家便利商店合作獨家預購，讓全台與離島民眾都能於所在地訂購新北消防猛男月曆，達到災防宣導目的，共有掛曆、桌曆等兩款，12月2日至12月15日使用全家便利商店FamilyMart App點選新北消防猛男月曆，即可以299元預購一份、再送Let’s cafe大杯熱經典拿鐵一杯，全家便利商店會員另可享400點＋249元優惠。

新北市政府消防局自2009年起推出消防月曆，以消防人員為主題，遴選局內外勤優秀人員參與形象代言拍攝，吸引民眾參加各項大型宣導活動闖關並免費贈送，今年適逢新北市升格10周年慶暨月曆推出13年，特別與警察局、觀光旅遊局、亞東紀念醫院等跨機關合作，共同維護市政安全、介紹新北市在地美景及防疫宣導。

本屆代言人有12名消防人員加上3名警察局霹靂小組、1名亞東醫院護理師擔任形象大使，每一位代言人都有為民服務責任使命及英勇事蹟，其中消防人員胡智翔救災時遇瓦斯氣爆臉及手部灼傷，住院觀察6天出院；陳鋐邦於衛生福利部台北醫院護理之家火警救出3人；鄭元凱曾出書「與猛男一起練就6塊腹肌」等，月曆內容呈現消防、警察、護理人員豐富工作樣貌與正面形象。

新北市政府消防局新推出「2021消防猛男月曆」，首次與全家便利商店合作獨家預購，訂購1份月曆可免費獲得Let's Cafe大杯熱經典拿鐵一杯。圖／全家便利商店提供
新北市政府消防局新推出「2021消防猛男月曆」，首次與全家便利商店合作獨家預購，訂購1份月曆可免費獲得Let's Cafe大杯熱經典拿鐵一杯。圖／全家便利商店提供
2021新北消防猛男掛曆，12月2日至12月15日使用全家便利商店FamilyMart App點選新北消防猛男月曆，即可以299元預購一份。圖／全家便利商店提供
2021新北消防猛男掛曆，12月2日至12月15日使用全家便利商店FamilyMart App點選新北消防猛男月曆，即可以299元預購一份。圖／全家便利商店提供
2021新北消防猛男桌曆，12月2日至12月15日使用全家便利商店FamilyMart App點選新北消防猛男月曆，即可以299元預購一份。圖／全家便利商店提供
2021新北消防猛男桌曆，12月2日至12月15日使用全家便利商店FamilyMart App點選新北消防猛男月曆，即可以299元預購一份。圖／全家便利商店提供

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