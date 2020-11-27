健保費調整首見併陳 42K四口之家保費每月恐多付418元

自衛福部健保會成立8年以來，首次出現調整費率兩案併陳狀況，決議將「4.97％」及「5.47％至5.52％」兩案併陳，若以最高漲幅5.52％計算，月薪42000元的工薪族每月將多付105元，一家四口每月增加的負擔總金額，恐從限制的2364元漲至2782元，整整多出418元。

據全民健保付費方式計算，若以漲幅4.97％、月投保金額42000元勞工為例，單身者保費需付626元，多負擔35元，一家四口保費為2505元，需多負擔141元，雇主保費為1979元，多負擔111元。

若以漲幅5.47％至5.52％、月投保金額42000元勞工為例，單身者保費需付689至696元，多負擔96至105元，一家四口保費為2727至2782元，需多負擔393至418元，雇主保費為2178至2198元，多負擔311至330元。

健保會執行秘書周淑婉表示，從今天早上9時半討論到中午12時半，討論三小時，最後將委員所提的費率調整建議攝為兩案，經徵詢現場38名委員意見，甲案為4.97％，共計18名委員支持（另外書面連署19名），主要是考量今年景氣受新冠肺炎疫情影響，避免加重經濟負擔。

周淑婉說，這18名委員認為現階段以漸進式調整為宜，因此以年底安全準備尚能維持一個月為原則，也符合健保法規定，安全準備應有一至三個月保險給付支出，明年底安全準備為1.02個月、至後年底安全準備為-0.13個月，坦言明年底此時有需要在討論調漲。

乙案為5.47％至5.52％，共12名委員支持，周淑婉說，主要是依健保會104年研議全民健保財務平衡及收支連動機制與110年度總額協商結果提出，維持111年底安全準備金約當兩個月保險給付支出。明年底安全準備為2.12至2.14個月、至後年底安全準備為2至2.04個月。