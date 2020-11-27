健保費率沒共識兩案併陳！月付多35元到105元

健保明年底安全準備金將低於一個月支出，依法應調整費率，衛福部健保會今天加開臨時會討論，今討論的七個費率版本，健保費率從4.91％至5.65％，耗時三小時激烈討論依舊沒共識，「4.97％」及「5.47％至5.52％」兩案併陳，據健保法規定，改由衛福部於明年元旦前拍板。

若以漲幅4.97％、月投保金額42000元勞工為例，單身者保費需付626元，多負擔35元，一家四口保費為2505元，需多負擔141元，雇主保費為1979元，多負擔111元。

若以漲幅5.47％至5.52％、月投保金額42000元勞工為例，單身者保費需付689至696元，多負擔96至105元，一家四口保費為2727至2782元，需多負擔393至418元，雇主保費為2178至2198元，多負擔311至330元。

健保會醫界代表、藥師公會理事長黃金舜說，今天各委員內部討論激烈，協議好幾個小時都沒有共識，其中一方認為，今年因新冠肺炎疫情百業蕭條，民眾生活較困難，希望今年保費先微調，等明年度過後，若健保還有問題，後年再談下一步調整方向。

但另一方委員代表們則認為，這次健保調整方案不應只想到明年度健保夠不夠花，應該還要多家考慮後年度健保財務狀況，黃金舜說，這些委員們的想法就是期盼保費不要一漲再漲，「不要明年過了，後年又出現問題。」

針對近年健保會監理過程中，多次請求政府撥補應負擔，在政府未撥付補足105年至108年應負擔36%保險總經費差額前，應不調整110年度健保費率案。黃金舜說，雖今天有討論，但多數人認為健保財務調整及改變，需較多面向討論，如只是幾個委員討論怕流於空談。

健保會公正人士代表滕西華表示，今天較多人支持保費調漲4.97％，但4.97％不僅至後年恐低於一個月安全準備金，更無法負擔醫界提出的試算需要5%漲幅，調整4.97％的費率只能用到明年，擔心明年此時又要再次討論調漲保費一事。

滕西華說明，保費調漲5.47％至5.52％，要回溯至104年調降健保費率後，承諾下次面臨調漲時，費率需符合安全準備金兩個月，該費率直到112年都不用調整，今天委員們有充分溝通，但因今年疫情，民眾付不起，僅少數人支持該費率，「健保會沒有否決年的承諾，值得肯定。」