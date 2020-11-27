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嘉南療養院引進「顱磁刺激治療」抗憂鬱 非藥物治療方式

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
嘉南療養院引進「重複式經顱磁刺激治療」。記者周宗禎／攝影
嘉南療養院引進「重複式經顱磁刺激治療」。記者周宗禎／攝影

衛福部嘉南療養院引進新式的「重複式經顱磁刺激(rTMS)治療」，可有效的抗憂鬱，又沒有抗憂鬱藥物的副作用，療程短每次30到40分鐘，平均治療20次、約4周可見效果，但要自費，每次2500元 ，可配合藥物、不影響認知功能，患者可立即工作。院方今天發表新式治療成果。

嘉療一般精神科主任醫師張耿嘉表示，這項療法已獲美國FDA、歐盟EU認證，無需像傳統電療要麻醉住院，適合不吃藥、藥效有限者，尤其懷孕期患者。

葉姓患者家屬今天出席見證，妻子6年前突然憂鬱，吃藥有效但一直「沒斷根」，吃半年好了，有壓力又可能復發。後來媳婦又因照顧嬰兒壓力，產後憂鬱，經常復發，第二胎懷孕停藥又發作，剛好他在路邊吃早餐看到報紙介紹新療法，來看診，經過治療3周10次，配合心理師治療，媳婦的狀況已經穩定，從不與人說話到現在還能與家人談笑，認為「生命還有希望」。

院長吳文正指出，治療一般4到6周可見效果，患者家屬也見證安全有效。新的治療模式安全又有效，但新式儀器引進與治療能提供更優質服務，協助有需要的民眾。

張耿嘉指出，近來日本知名女藝人輕生的消息震驚大眾，生產前後的憂鬱症議題受到社會各界的高度關注。由於有些抗憂鬱症藥物可能會影響胎兒生長，不少孕婦因為擔憂胎兒健康抗拒服用藥物，嘉療提供重複式經顱磁刺激(r-TMS)治療，可用來治療孕產婦在產前、產後出現的憂鬱症，也是一種避免藥物影響胎兒或是哺乳的新治療選擇。

張耿嘉主任表示，憂鬱症是與大腦的功能變化或化學物質失衡有關，生產前後因荷爾蒙的改變，導致孕產婦容易出現容易哭泣，或是情緒低落等狀態，如果大部分的時間均處在低落的情緒、對生活的大部分活動失去興趣，出現悲觀的想法，甚至出現自我傷害等念頭，需儘早尋求精神科醫師專業協助，以免遺憾發生。

他說，懷孕期間用藥需十分小心，因此需經過謹慎的考慮才決定是否要用藥物治療。他以近來經由社區診所轉介至嘉療求診的孕婦為例說明，經過約20次的r-TMS治療，有效減輕這位孕產婦的憂鬱症相關症狀，包括情緒低落、食慾不振、缺乏動力及集中力下降等問題。

嘉療顧問醫師鄭靜明指出，進行r-TMS治療時，患者無須麻醉、不需住院，每次療程約30-40分鐘，主要是透過磁脈衝刺激大腦主管情緒區域的神經元，活化原本功能低下的區域，從而能達到調節情緒的效果。由於此治療只作用在腦部，不會有藥物帶來的全身性副作用，也不會影響日常生活，對於孕期及產後需哺乳的孕媽咪而言，是一種可以考慮的非藥物治療方式。

r-TMS治療評估門診的門診時段為每週二至四上午、週二下午，由於該項治療目前健保尚未給付，有相關需求的孕產婦都可進一步至門診與醫師充分討論治療選擇，重拾自己的身心健康。

嘉南療養院引進「重複式經顱磁刺激治療」。記者周宗禎／攝影
嘉南療養院引進「重複式經顱磁刺激治療」。記者周宗禎／攝影

憂鬱症

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