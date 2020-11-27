快訊

海軍中士深潛訓練突傳意外昏迷 加護病房裝葉克膜急救中

等不到1個多月後退休 高市分局警勤務中心主任心肌梗塞猝死

中油全台50處「奉茶」提供民眾飲用水

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導
中油今（27）日主持「台灣中油給您奉茶」啟動儀式。圖／中油提供
中油今（27）日主持「台灣中油給您奉茶」啟動儀式。圖／中油提供

中油攜手員工投入「台灣中油給您奉茶行動」綠色生活方案，即日起在全台提供50處包括加油站、行政辦公大樓等奉茶據點，提供民眾攜帶容器裝水飲用，以具體行動支持減塑，和民眾一起打造綠色生活；中油表示，民眾可利用手機下載「奉茶APP」，搜尋這50個奉茶點的位置。

中油以實際行動響應行政院環保署「全民綠色生活政策」，成為第一個支持奉茶行動的國營企業；中油董事長歐嘉瑞今（27）日主持「台灣中油給您奉茶」啟動儀式，歐嘉瑞表示，環保對中油來說是核心價值，過去幾年中油每年都推行環保減碳工作，包括淨灘、淨水等，今年則從「減碳、奉茶」做起。

這項活動和社會企業合作，目前共有50個中油奉茶點，包含加油站、行政辦公大樓等，在奉茶點提供飲用水設備，如飲水機、茶桶等，民眾可攜帶容器到設有飲水設備站點裝水飲用。

「奉茶行動」最主要的目的是減少資源浪費，以最簡單的方式鼓勵民眾落實環保，透過減塑行動來減少台灣的碳排放量。中油甫獲TCSA台灣企業永續獎等永續大獎肯定，過去從淨山淨灘活動開始，現在實踐「找水、減碳」的喝水減塑行為，讓環保成為全民皆可參與的日常行動。

配合這項奉茶行動，社會企業已開發出「奉茶APP」，中油表示，只要帶著一個環保杯、打開奉茶APP搜尋中油奉茶點，就能響應環保，一起作個「不塑之客」。

中油 減碳 加油站

延伸閱讀

中油做環保 50處加油站設茶桶飲水機

讓渡查德礦區股權給中資 中油：合約確保經營權

中油查德油田股權案 王美花：依約台灣經營權不受影響

藻礁公投2階連署明記者會 潘忠政籲停工調查

相關新聞

冬季團遊補助方案出爐！平日2天1夜以上、縣市還有加碼

國境遲未開放，衝擊我國觀光產業。交通部觀光局今天公布「冬季平日團體旅遊補助專案」方案，延續安心旅遊熱度，持續鼓勵旅行業者...

東北季風南下低溫17度 吳德榮：北台灣濕冷一整周

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，東北季風前緣舉升形成的線狀雲系，即將觸及北台灣。...

台鐵礁溪-頭城段傳「斷軌聲」 西正線緊急封閉半小時

台鐵表示，211次普悠瑪列車今上午9時49分許，列車司機員通報礁溪至頭城段西線60 公里處傳出斷軌聲，獲報後緊急封鎖該西...

健保費率近10年未漲 前世今生未來挑戰一次看懂

全民健康保險會今天開會討論明年費率，健保上路1/4世紀，經歷一次財務改革、4次費率調整，但距上次調漲已近10年，健保前世...

台灣高鐵：12月1日起車站大廳、售票處都要戴口罩

配合中央流行疫情指揮中心之秋冬防疫專案，台灣高鐵公司今宣布，12月1日起旅客進入高鐵車站（含車站大廳、售票處等非付費區）...

深入黑山羊復育基地 見證全台唯一肉羊復活

尋找失落的台灣味，第一站，《alive》採訪團隊抵達位於墾丁的農委會畜產試驗所恆春分所。

有助突破治療 中研院研究首發現阿茲海默症惡化兇手

全球約有3000萬名的阿茲海默症患者，中研院基因體研究中心首度發現並證實促使阿茲海默症更加惡化的關鍵機制為大腦中的蛋白質...

外籍看護家庭喘息服務再放寬 12月起長照2至8級可申請

衛福部次長薛瑞元今宣布「擴大外籍看護工家庭使用喘息服務計畫」對象，自今年12月1日起放寬服務對象，經評估長照2至8級者，...

健保費率調漲？ 陳時中：今天難有結論

衛福部健保會今天加開臨時會討論調整費率議題。衛福部長陳時中今天上午在立院受訪時表示，今天會有相關報告出來，不過要達到共識...

嘉南療養院引進「顱磁刺激治療」抗憂鬱 非藥物治療方式

衛福部嘉南療養院引進新式的「重複式經顱磁刺激(rTMS)治療」，可有效的抗憂鬱，又沒有抗憂鬱藥物的副作用，療程短每次30...

大雞慢啼嗎？ 專家警告可能是兒童發展遲緩

嬰幼兒若到3歲還不能張嘴講話，有可能是發育遲緩，竹山秀傳醫院表示，家長其實不用太擔心，只要及早篩檢發現與矯治，把握3歲以...

【小黃不黃／下】跨區、跨平台、費率鬆綁 計程車10年內有7個變局

國內計程車從早期無線電叫車，進展到車隊派遣、App媒合，今年「多元化計程車」異軍突起，短短一年內在計程車總數占比大幅成長10個百分點，除了鬆綁車身顏色，費率、取消計費表更成為關鍵。逢甲大學公共事務與社會創新研究所特聘教授侯勝宗說，10年內計程車產業將面臨的七大變革。

熱門新聞

單親媽「7年24小時無自由」殺兩子被判死 王婉諭：她的無力應被看見

好市多黑色購物週明新增15款 氣炸烤箱、牛肉都出現了

明天變天！一張圖看降溫到15度準確時間點

UNIQLO年度最大感謝祭活動將開跑！折扣超越雙11最高減價千元、無痛入手冬季服裝就趁這一波

時間到了！海外國人返台健保短期停復保規定擬取消

冬季團遊補助方案出爐！平日2天1夜以上、縣市還有加碼

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。