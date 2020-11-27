中油全台50處「奉茶」提供民眾飲用水

中油攜手員工投入「台灣中油給您奉茶行動」綠色生活方案，即日起在全台提供50處包括加油站、行政辦公大樓等奉茶據點，提供民眾攜帶容器裝水飲用，以具體行動支持減塑，和民眾一起打造綠色生活；中油表示，民眾可利用手機下載「奉茶APP」，搜尋這50個奉茶點的位置。

中油以實際行動響應行政院環保署「全民綠色生活政策」，成為第一個支持奉茶行動的國營企業；中油董事長歐嘉瑞今（27）日主持「台灣中油給您奉茶」啟動儀式，歐嘉瑞表示，環保對中油來說是核心價值，過去幾年中油每年都推行環保減碳工作，包括淨灘、淨水等，今年則從「減碳、奉茶」做起。

這項活動和社會企業合作，目前共有50個中油奉茶點，包含加油站、行政辦公大樓等，在奉茶點提供飲用水設備，如飲水機、茶桶等，民眾可攜帶容器到設有飲水設備站點裝水飲用。

「奉茶行動」最主要的目的是減少資源浪費，以最簡單的方式鼓勵民眾落實環保，透過減塑行動來減少台灣的碳排放量。中油甫獲TCSA台灣企業永續獎等永續大獎肯定，過去從淨山淨灘活動開始，現在實踐「找水、減碳」的喝水減塑行為，讓環保成為全民皆可參與的日常行動。

配合這項奉茶行動，社會企業已開發出「奉茶APP」，中油表示，只要帶著一個環保杯、打開奉茶APP搜尋中油奉茶點，就能響應環保，一起作個「不塑之客」。