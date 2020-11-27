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大雞慢啼嗎？ 專家警告可能是兒童發展遲緩
嬰幼兒若到3歲還不能張嘴講話，有可能是發育遲緩，竹山秀傳醫院表示，家長其實不用太擔心，只要及早篩檢發現與矯治，把握3歲以前的治療黃金期，仍可享有正常成長的生活，經過1個月安排與女童玩遊戲，如堆積木或丟球等，增加女童與外界互動的機會，已有明顯改善。
一位年輕媽媽抱著3歲小女孩前來竹山衛生所，辦理嬰幼兒預防注射，並進行兒童發展篩檢時，竹山秀傳醫院從篩檢表上發現小女孩有疑似語言遲緩問題，即主動安排小女孩接受篩檢，進而經了解發現小女孩平時在家裡大部分時間都是自己玩居多，與家人之間較少互動，發現媽媽顯露出無奈跟不知所措。
竹山秀傳兒童發展聯合評估中心表示，除當場給予媽媽一些建議及提供改善方法，兒科醫師高萬清建議女童媽媽，可電詢早療中心詢問假日婦幼館所舉辦的活動並參與，經過1個月後電話追蹤女童的語言改善情形，女童媽媽配合醫師的矯治作法，發現女童不僅變得比較會說話，也開始能用口語清楚表達自己的需求。
竹山秀傳醫院指出，發展遲緩如果沒有把握3歲以前的治療黃金期，晚啼大雞恐怕會變成令人擔心的弱雞！建議民眾也可以善用發展遲緩評估自我檢核表 http://www.csshow.org.tw/new_convenient/convenient_03_08.asp ，將有助於即時發現子女有無發展遲緩的現象。
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