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明年一期稻作糧價是否波動？農委會：庫存滿可撐18個月

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
明年一期稻作嘉南地區1.9萬公頃停灌，其中1萬多公頃是稻米，由於停灌面積還可能擴大，農委會今天表示，雖然稻米停灌，但現階段庫存滿滿，可以撐18個月，不會影響糧價波動。本報資料照片
明年一期稻作嘉南地區1.9萬公頃停灌，其中1萬多公頃是稻米，由於停灌面積還可能擴大，農委會今天表示，雖然稻米停灌，但現階段庫存滿滿，可以撐18個月，不會影響糧價波動。本報資料照片

農委會宣布，明年一期稻作嘉南地區曾文-烏山頭水庫灌區，1萬9000公頃農田停灌，若旱象水情沒有獲得紓解，停灌區域將會擴大，農委會今天表示，就算停灌面積擴大，稻穀庫存量滿倉，同時也不影響明年稻米價格。

農委會今天舉行台灣休閒農業20周年成果發表活動，農委會副主委陳駿季表示，現存的稻穀至少足以撐18個月。

明年一期稻作嘉南地區停灌，桃竹苗也不樂觀，外界擔心，明年米糧因為減產而零售糧價上漲。陳駿季表示，現在公糧庫存有89萬公噸，今年的二期稻作收穫約40到50萬噸，加起來有130萬公噸，明年一期稻作因為停灌休耕少收，但民間庫存稻穀也有40萬庫存量，整體加起來，有170至180萬公噸。

陳駿季表示，我國平均每個月對米糧消耗是10萬公噸，因此現存的庫存稻穀，可以足足稱18個月沒有問題。

他說，明年一期稻作停灌休耕最嚴重的評估狀況是8萬公頃，裡面有一半是水稻，約有4到5萬公頃，若以一期作水稻17萬公頃計算，扣掉休耕的面積，也還有13萬公頃可以持續灌溉，因此米糧供應沒有問題，對糧價也沒有影響。

陳駿季表示，糧商不要因為疫情關係，因此在產地降低農民稻穀收購價，同時，也不要提高末端零售白米的價格，畢竟，現在我國的稻穀庫存量是充足的。

農委會 疫情

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