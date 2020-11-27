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冬季團遊補助方案出爐！平日2天1夜以上、縣市還有加碼

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冬季團遊補助方案出爐！平日2天1夜以上、縣市還有加碼

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
交通部將於12月到明年1月底推團體旅遊補助。本報資料照片
交通部將於12月到明年1月底推團體旅遊補助。本報資料照片

國境遲未開放，衝擊我國觀光產業。交通部觀光局今天公布「冬季平日團體旅遊補助專案」方案，延續安心旅遊熱度，持續鼓勵旅行業者轉型經營國旅市場。此外，觀光局也說，自12月1日起受理綜合、甲種旅行業及觀光旅館業、旅館業申請紓困3.0第四季（10月至12月）員工薪資補貼。

觀光局說，國內疫情控制得宜，鼓勵國人將原先規畫的國外旅行改為更為精緻的深度國內旅遊，7月至10月間推動的安心旅遊國旅補助計畫，合計已帶動近1821萬人次出遊，直接間接觀光效益達640億元，其中團體旅遊補助旅行業計超過2500家參與，為歷次補助最高，計已提出近6.5萬團申請，參團旅客逾200萬人次。

觀光局說，該次冬季平日團體旅遊補助專案，補助旅行業於冬季包裝團體旅遊，旅遊天數應為2天1夜以上，行程需主要安排於平日出遊，以分散假日觀光景點人流，同時鼓勵旅行業提供導遊領隊人員工作機會，以旅行業需雇用導遊領隊人員擔任隨團服務人員方能領取出團補助方式，將以往導遊領隊人員生計補貼改採功能性補貼納入，每團獎助1.5萬元，每家旅行業申請上限15團，預期可帶動超過百萬人次出遊，直接間接觀光效益達69億元。

觀光局說，同時與各地方政府共同合作推廣冬季團體旅遊，旅行業如於冬季團遊期間至少安排一晚住宿於有舉辦相關團體旅遊補助縣市，可向觀光局申請最高2萬元補助。該加碼方案是為了鼓勵各縣市可依縣市特性補助團體旅遊，期藉由聯合補助方式，吸引更多旅行團造訪，中央與地方共同為國旅市場保溫。

由於國際間嚴重特殊傳染性肺炎疫情持續嚴峻，國境未能解封，觀光局說，紓困3.0第四季員工薪資補貼方案（10月1日起至12月31日止），仍分別補貼綜合、甲種旅行業、觀光旅館業、旅館業給予雇主薪資費用四成補貼，其中旅行業須提出曾參與安心旅遊國旅補助、參與國內旅展及與公私部門合作振興國民旅遊拓展商機之實績，以「有轉型作為旅行業者」為補助對象，至接待非本國籍旅客為主之旅館業仍比照第三季須加計營業額衰退幅度，均自12月1日起受理業者申請。

觀光局說，有關觀光產業紓困3.0第四季員工薪資補貼、冬季平日團遊獎勵各項要點、申請表格及詢問窗口，交通部觀光局近期將於行政資訊網（ https://admin.taiwan.net.tw/ ）提供查詢，亦可撥打諮詢專線：0800-211734詢問。

觀光局 國旅補助 薪資

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