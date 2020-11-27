健保費率近10年未漲 前世今生未來挑戰一次看懂

全民健康保險會今天開會討論明年費率，健保上路1/4世紀，經歷一次財務改革、4次費率調整，但距上次調漲已近10年，健保前世今生與未來挑戰一次看懂。

健保自公元1995年開辦，當時費率4.25％，之後曾漲2次，分別漲到4.55％、5.17％，但調漲費率攸關人民荷包，往往也成為禁忌話題。

行政院成立「健保體檢小組」研議規劃二代健保，當時原訂將費基從「個人總所得」改為「家戶總所得」並建立收支連動制度，以健全健保財務，但草案在立法院卡關。

經一番波折，二代健保決議維持採個人總所得，收費改採「雙軌制」，一方面擴大徵收補充保費，凡是單筆超過新台幣2000元利息、股利、執行業務收入、房租及超過4個月薪資獎金，要再課2％補充保險費；另一方面，健保費率降到4.91％。

補充保費每年挹注超過新台幣400億元，健保財務逐漸穩定，2015年收入突破6000億元大關，安全準備金超過2000億元，2016年分別依法調降費率到4.69％、補充保費率從2％降到1.91％，沿用至今。

不過，2016年後健保醫療支出逐年提升，收入卻逐年短少200億元，2017年開始連3年出現赤字，一年虧損近百億元，去年更擴大到266億元，據2018年公布財務精算報告，預估2021年就達調漲費率標準。

據衛生福利部中央健康保險署最新統計，截至今年底，健保短絀將達676億元，安全準備金只剩1.88個月，最快明年底短絀金額將擴大到771億元，屆時安全準備金將低於法定的1個月水準，調漲費率迫在眉睫。

據現行規定，健保費率4.69％，月薪4萬2000元上班族每月須自行負擔3成健保費591元，雇主及政府除原本負擔的6成、1成保費，另加計平均眷口數0.58人，雇主每月負擔1867元、政府311元，未來如果費率漲破5％，以勞工每月平均多繳數額，相較他國醫療支出，健保仍相對便宜。

綜觀經濟合作暨發展組織（OECD）國家，台灣平均餘命不輸人，醫療開銷也僅占國內生產毛額（GDP）約6.4％到6.6％，OECD國家大多9％、10％起跳，有些甚至達18％，如何在先進國家2/3醫療開銷下繼續維持醫療品質，是台灣面臨的另一挑戰。

此外，隨人口老化、醫療費用高漲，要追求高品質又便宜的醫療服務，可能讓醫療從業人員成為健保制度下犧牲者，醫界也常以「心臟按摩比腳底按摩便宜」、「插管比通水管廉價」自嘲。