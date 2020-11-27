快訊

海軍中士深潛訓練突傳意外昏迷 加護病房裝葉克膜急救中

等不到1個多月後退休 高市分局警勤務中心主任心肌梗塞猝死

聽新聞
test
0:00 / 0:00

健保費率近10年未漲 前世今生未來挑戰一次看懂

中央社 / 台北27日電
健保上路1/4世紀，經歷一次財務改革、4次費率調整，但距上次調漲已近10年。聯合報系資料照
健保上路1/4世紀，經歷一次財務改革、4次費率調整，但距上次調漲已近10年。聯合報系資料照

全民健康保險會今天開會討論明年費率，健保上路1/4世紀，經歷一次財務改革、4次費率調整，但距上次調漲已近10年，健保前世今生與未來挑戰一次看懂。

健保自公元1995年開辦，當時費率4.25％，之後曾漲2次，分別漲到4.55％、5.17％，但調漲費率攸關人民荷包，往往也成為禁忌話題。

行政院成立「健保體檢小組」研議規劃二代健保，當時原訂將費基從「個人總所得」改為「家戶總所得」並建立收支連動制度，以健全健保財務，但草案在立法院卡關。

經一番波折，二代健保決議維持採個人總所得，收費改採「雙軌制」，一方面擴大徵收補充保費，凡是單筆超過新台幣2000元利息、股利、執行業務收入、房租及超過4個月薪資獎金，要再課2％補充保險費；另一方面，健保費率降到4.91％。

補充保費每年挹注超過新台幣400億元，健保財務逐漸穩定，2015年收入突破6000億元大關，安全準備金超過2000億元，2016年分別依法調降費率到4.69％、補充保費率從2％降到1.91％，沿用至今。

不過，2016年後健保醫療支出逐年提升，收入卻逐年短少200億元，2017年開始連3年出現赤字，一年虧損近百億元，去年更擴大到266億元，據2018年公布財務精算報告，預估2021年就達調漲費率標準。

據衛生福利部中央健康保險署最新統計，截至今年底，健保短絀將達676億元，安全準備金只剩1.88個月，最快明年底短絀金額將擴大到771億元，屆時安全準備金將低於法定的1個月水準，調漲費率迫在眉睫。

據現行規定，健保費率4.69％，月薪4萬2000元上班族每月須自行負擔3成健保費591元，雇主及政府除原本負擔的6成、1成保費，另加計平均眷口數0.58人，雇主每月負擔1867元、政府311元，未來如果費率漲破5％，以勞工每月平均多繳數額，相較他國醫療支出，健保仍相對便宜。

綜觀經濟合作暨發展組織（OECD）國家，台灣平均餘命不輸人，醫療開銷也僅占國內生產毛額（GDP）約6.4％到6.6％，OECD國家大多9％、10％起跳，有些甚至達18％，如何在先進國家2/3醫療開銷下繼續維持醫療品質，是台灣面臨的另一挑戰。

此外，隨人口老化、醫療費用高漲，要追求高品質又便宜的醫療服務，可能讓醫療從業人員成為健保制度下犧牲者，醫界也常以「心臟按摩比腳底按摩便宜」、「插管比通水管廉價」自嘲。

健保 保費 保險

延伸閱讀

時間到了！海外國人返台健保短期停復保規定擬取消

再戰！健保費率調漲 今審7版本

健保費漲幅27日再議 7版本費率曝光

健保費率若僅漲至4.97%明年勢必再議漲 否則後年破產

相關新聞

冬季團遊補助方案出爐！平日2天1夜以上、縣市還有加碼

國境遲未開放，衝擊我國觀光產業。交通部觀光局今天公布「冬季平日團體旅遊補助專案」方案，延續安心旅遊熱度，持續鼓勵旅行業者...

東北季風南下低溫17度 吳德榮：北台灣濕冷一整周

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，東北季風前緣舉升形成的線狀雲系，即將觸及北台灣。...

台鐵礁溪-頭城段傳「斷軌聲」 西正線緊急封閉半小時

台鐵表示，211次普悠瑪列車今上午9時49分許，列車司機員通報礁溪至頭城段西線60 公里處傳出斷軌聲，獲報後緊急封鎖該西...

健保費率近10年未漲 前世今生未來挑戰一次看懂

全民健康保險會今天開會討論明年費率，健保上路1/4世紀，經歷一次財務改革、4次費率調整，但距上次調漲已近10年，健保前世...

台灣高鐵：12月1日起車站大廳、售票處都要戴口罩

配合中央流行疫情指揮中心之秋冬防疫專案，台灣高鐵公司今宣布，12月1日起旅客進入高鐵車站（含車站大廳、售票處等非付費區）...

深入黑山羊復育基地 見證全台唯一肉羊復活

尋找失落的台灣味，第一站，《alive》採訪團隊抵達位於墾丁的農委會畜產試驗所恆春分所。

有助突破治療 中研院研究首發現阿茲海默症惡化兇手

全球約有3000萬名的阿茲海默症患者，中研院基因體研究中心首度發現並證實促使阿茲海默症更加惡化的關鍵機制為大腦中的蛋白質...

外籍看護家庭喘息服務再放寬 12月起長照2至8級可申請

衛福部次長薛瑞元今宣布「擴大外籍看護工家庭使用喘息服務計畫」對象，自今年12月1日起放寬服務對象，經評估長照2至8級者，...

健保費率調漲？ 陳時中：今天難有結論

衛福部健保會今天加開臨時會討論調整費率議題。衛福部長陳時中今天上午在立院受訪時表示，今天會有相關報告出來，不過要達到共識...

嘉南療養院引進「顱磁刺激治療」抗憂鬱 非藥物治療方式

衛福部嘉南療養院引進新式的「重複式經顱磁刺激(rTMS)治療」，可有效的抗憂鬱，又沒有抗憂鬱藥物的副作用，療程短每次30...

大雞慢啼嗎？ 專家警告可能是兒童發展遲緩

嬰幼兒若到3歲還不能張嘴講話，有可能是發育遲緩，竹山秀傳醫院表示，家長其實不用太擔心，只要及早篩檢發現與矯治，把握3歲以...

【小黃不黃／下】跨區、跨平台、費率鬆綁 計程車10年內有7個變局

國內計程車從早期無線電叫車，進展到車隊派遣、App媒合，今年「多元化計程車」異軍突起，短短一年內在計程車總數占比大幅成長10個百分點，除了鬆綁車身顏色，費率、取消計費表更成為關鍵。逢甲大學公共事務與社會創新研究所特聘教授侯勝宗說，10年內計程車產業將面臨的七大變革。

熱門新聞

單親媽「7年24小時無自由」殺兩子被判死 王婉諭：她的無力應被看見

好市多黑色購物週明新增15款 氣炸烤箱、牛肉都出現了

明天變天！一張圖看降溫到15度準確時間點

UNIQLO年度最大感謝祭活動將開跑！折扣超越雙11最高減價千元、無痛入手冬季服裝就趁這一波

時間到了！海外國人返台健保短期停復保規定擬取消

冬季團遊補助方案出爐！平日2天1夜以上、縣市還有加碼

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。