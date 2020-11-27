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避免珍稀動物路殺 農委會與交通部發展安全動物路網

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
農委會副主委黃金城表示，中央各部會及地方政府長期推動執行生物多樣性永續發展行動計畫，在許多方面已經有具體成效。圖／林務局提供
農委會副主委黃金城表示，中央各部會及地方政府長期推動執行生物多樣性永續發展行動計畫，在許多方面已經有具體成效。圖／林務局提供

國際生物多樣性公約愛知目標屆期，農委會林務局舉辦「2020年台灣生物多樣性執行成果國際研討會」，分享台灣生物多樣性保育經驗與成果，與國際接軌。

林務局今天與交通部公路總局、高速公路局、特有生物研究保育中心簽署合作協議，跨域合作共同推動永續發展安全動物路網，兼顧保護棲地與生態網絡串連，協力建構人與自然和諧共好的永續環境。

林務局表示，我國雖然非生物多樣性公約的締約國，但基於地球公民的責任與需要保護我國的生物多樣性，依循公約進行台灣生物多樣性保育工作。

農委會副主委黃金城表示，中央各部會及地方政府長期推動執行生物多樣性永續發展行動計畫，在許多方面已經有具體成效，例如森林覆蓋率提升至60.71%，大幅高於全球平均值30%；陸域保護區面積占全台陸域面積19%，高於愛知目標所設的17%。自然海岸長度縮減與顯著地層下陷面積擴大情形趨緩，農林漁牧已實際展開保種工作，生物多樣性相關研究、生物多樣性資料庫數量、長期監測與資訊公開項目等，均優於全球表現。

交通部政務次長陳彥伯表示，交通部業務與民眾生活息息相關，管轄全國逾6400公里公路，途經濱海、平原、丘陵、高山等各種地形，以往道路建設皆以人定勝天、鑿山開路的傳統工法闢建，近年來，由於國內環境保護及保育意識抬頭，漸漸轉變為尊重自然與環境共存共好的設計理念，運用路廊迴避、衝擊減輕、補償替代等原則，進行道路規劃、設計與施工，具體採行各項環境友善作為，針對路殺熱點及外來種入侵等環境劣化議題進行改善。

他表示，如在台灣中部淺山地區易發生石虎路殺路段設置跨越式及穿越式動物通道、研發主動式路殺預警系統、墾丁台26線宣導保護陸蟹過馬路活動、國道讓蝶道等保育措施，對道路開發造成的野生動物棲地破碎化進行縫合連結，尋求有效且長期的防治方法，以保護台灣珍貴生態資源。

國際生物多樣性公約愛知目標屆期，農委會林務局舉辦「2020年台灣生物多樣性執行成果國際研討會」，分享台灣生物多樣性保育經驗與成果，與國際接軌。圖／林務局提供
國際生物多樣性公約愛知目標屆期，農委會林務局舉辦「2020年台灣生物多樣性執行成果國際研討會」，分享台灣生物多樣性保育經驗與成果，與國際接軌。圖／林務局提供

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