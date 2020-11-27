避免珍稀動物路殺 農委會與交通部發展安全動物路網

國際生物多樣性公約愛知目標屆期，農委會林務局舉辦「2020年台灣生物多樣性執行成果國際研討會」，分享台灣生物多樣性保育經驗與成果，與國際接軌。

林務局今天與交通部公路總局、高速公路局、特有生物研究保育中心簽署合作協議，跨域合作共同推動永續發展安全動物路網，兼顧保護棲地與生態網絡串連，協力建構人與自然和諧共好的永續環境。

林務局表示，我國雖然非生物多樣性公約的締約國，但基於地球公民的責任與需要保護我國的生物多樣性，依循公約進行台灣生物多樣性保育工作。

農委會副主委黃金城表示，中央各部會及地方政府長期推動執行生物多樣性永續發展行動計畫，在許多方面已經有具體成效，例如森林覆蓋率提升至60.71%，大幅高於全球平均值30%；陸域保護區面積占全台陸域面積19%，高於愛知目標所設的17%。自然海岸長度縮減與顯著地層下陷面積擴大情形趨緩，農林漁牧已實際展開保種工作，生物多樣性相關研究、生物多樣性資料庫數量、長期監測與資訊公開項目等，均優於全球表現。

交通部政務次長陳彥伯表示，交通部業務與民眾生活息息相關，管轄全國逾6400公里公路，途經濱海、平原、丘陵、高山等各種地形，以往道路建設皆以人定勝天、鑿山開路的傳統工法闢建，近年來，由於國內環境保護及保育意識抬頭，漸漸轉變為尊重自然與環境共存共好的設計理念，運用路廊迴避、衝擊減輕、補償替代等原則，進行道路規劃、設計與施工，具體採行各項環境友善作為，針對路殺熱點及外來種入侵等環境劣化議題進行改善。