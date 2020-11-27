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慘賠千萬如何再起？牽猴子行銷總監王師點石成金 突圍Netflix國際巨獸

聯合新聞網 / 104BeAGiver掌聲
照片提供：104掌聲
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11月27日傍晚，牽猴子行銷長王師走上57屆金馬獎星光大道，第一次當電影監製《千年一問》就入圍最佳紀錄片。當監製之前，他行銷國片電影，兩大經典戰役，一是2017年初，他發現很多人討論《返校》遊戲，他和老闆(李烈)提案，促成台灣第一部電玩改編的劇情片，賣了2.6億，創2019年國片冠軍；國片史上排名第11，僅次於導演李安《色，戒》2.8億。另一是2013年，首度啟用群眾募資行銷已故導演齊柏林《看見台灣》，2.2億創台灣史上最賣座紀錄片，改寫紀錄片是票房毒藥的宿命，也超越導演李安《臥虎藏龍》票房2億。

王師如何辦到？「盡可能把感知能力打開，感受天地中的一切，去哭、去笑、去對事情感到義憤填膺。感知是上天賜給我的禮物，我學藝不精，但我雜。雜、博，剛剛好就是這行業的資產。當你愈愛玩，就會玩得愈出色；當你玩得愈出色，你就覺得愈好玩！」

夢想、選擇、突圍！王師與老中青世代對談

2011年，王師與李烈、馬天宗共同成立牽猴子，專門行銷國片，王師擔任總經理、行銷總監。在此之前，王師已在電影發行產業蹲了七年，前後發行過上百部電影，不但是各大影展的常勝軍，2015年《刺客聶隱娘》導演侯孝賢更拿下法國坎城最佳導演。「那是侯導厲害！做電影摔跤，十七年，看太多了！如果用票房成敗或賺賠來評估，我們的失敗遠遠大過成功。」

104掌聲團隊邀王師進行「老中青世代對談」。高年級代表由104人力銀董事長楊基寬提問「夢想」。新生代由政治大學中文系四年級學生安迪(王士堅)提問「選擇」。中生代由104公共事務部協理張雅惠提問「突圍」。

玩掉上千萬！CPR四步搶救牽猴子

2016到2017年，牽猴子到北京設點，兩年燒掉千萬！這對一家當時成立才五、六年的整合行銷公司來說，不是小數目！「我是一個可以一覺到天亮的人，但是那陣子我完全笑不出來，不是失眠就是做惡夢，開始降低和陌生人接觸，心神不寧，甚至情緒失控和家人大小聲。」

王師自省管理失職，從台北搖控北京鞭長莫及，北京主管report他的次數愈來愈少，業務開發成了神祕黑盒。「三十三歲開公司，你就覺得自己無所不能，自己是個咖了！到處出入一些場合發表經驗，這往往是重摔的開始。」

王師扛下責任，懲罰自己的失職和膨風。那時，他做四件事力挽狂瀾：

一、常態。重新檢視客戶合約，取消個人虛榮浪慢的墊款行為，重新取得股東的信任。

二、補血。和銀行、親友週轉資金，那是王師生平第一次和銀行借錢。

三、減支。部門縮編一半，從二十多人的編制，緊縮到十幾人，也收掉北京辦公室。

四、專注。承認小孩玩不起大車，砍掉長遠有價值但短期還看不到營收的藝術經紀(藝術家、設計師、攝影師、演員、配樂等)。

面對影音串流平台的衝擊，他又如何因應，把人帶進電影院？

【本文章由104掌聲授權提供，更多精彩內容請見104掌聲

電影 紀錄片 群眾募資 聶隱娘 返校

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