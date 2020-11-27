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外籍看護家庭喘息服務再放寬 12月起長照2至8級可申請

聯合報 / 記者陳婕翎／台北即時報導
自109年12月1日起放寬服務對象，經評估長照2至8級者，如其所聘外籍家庭看護休假或因故請假，無法協助照顧，即可申請喘息服務，不受30空窗期限制，符合受益資格共21萬家庭，估使用人數6.3萬人。本報資料照片
自109年12月1日起放寬服務對象，經評估長照2至8級者，如其所聘外籍家庭看護休假或因故請假，無法協助照顧，即可申請喘息服務，不受30空窗期限制，符合受益資格共21萬家庭，估使用人數6.3萬人。本報資料照片

衛福部次長薛瑞元今宣布「擴大外籍看護工家庭使用喘息服務計畫」對象，自今年12月1日起放寬服務對象，經評估長照2至8級者，如其所聘外籍家庭看護休假或因故請假，無法協助照顧，即可申請喘息服務，不受30天空窗期限制，符合受益資格共21萬家庭，估使用人數6.3萬人。

為保障外籍家庭看護工休假期間，減輕家庭照顧者照顧壓力，衛福部分別107年、去年9月陸續宣布，70歲以上（老老照顧）長照需要者、經評估失能等級第七、八級者，外籍看護即使請一日休假，也可申請喘息服務，今年12月1日起再放寬，連長照2至6級者也成為受益對象。

另外，薛瑞元也說，考量聘僱外籍家庭看護工家庭與被照顧者的需要，被照顧者如經評估符合長照需要等級為2至8級，除可申請喘息服務外，也可申請專業服務、交通接送、輔具服務、住宅無障礙環境改善服務、到宅沐浴車服務與社區式交通接送服務等多元長照服務。

去年起，不再限制老老照顧失能等級第七、八級者申請後，今年1月至9月服務6626人，使用人數實際只有5%。衛福部長照司副司長周道君表示，本次再放寬申請資格後，符合資格人數預估達21萬家庭而以該案聘有外籍看護工家庭使用率30％估算，預計使用人數6萬3298人。

擴大外籍看護工家庭使用喘息服務預算為3億多元，周道君表示，目前規畫喘息服務每年可使用額度，按長照需要等級畫分，二至六級者為3萬2340元，等同可選擇入住住宿型機構14天，七至八級者則是4萬8510元，等同住宿型機構21天。

但細算會發現這次編列的預算只夠1萬人使用，根本不及長照司預估三成使用人數，約6.3萬人，薛瑞元說明，依過去經驗，僅5%外籍看護工家庭使用喘息服務，認為經費絕對足夠，但強調「開餐廳就不怕大肚客」，即使未來使用人數超乎預期，也不會因金費用罄就不再服務。

薛瑞元提及，這次開放不包含第一級，是因為失能等級第一級屬於衰弱或輕度失智，由於申請外籍看護是使用巴氏量表，外籍看護工家庭要申請喘息服務前需鑑定失能等級，各地鑑定隨時可申請，約一、兩天內照管專員就會到府評估，約需一周時間核定，申請服務約再需一周。

周道君說，國內喘息服務採類似預約制模式，較難突然申請就能派出來人力，建議不論都會區或偏鄉外籍看護工家庭若規畫使用喘息服務應提前兩周申請；薛瑞元也強調，目前國內照服員約6萬人，相較三年前2萬多名更多，人力充足，不會出現居家服務及喘息服務排擠效應。

衛福部次長薛瑞元（左二）今宣布「擴大外籍看護工家庭使用喘息服務計畫」對象，自109年12月1日起放寬服務對象，經評估長照2至8級者，如其所聘外籍家庭看護休假或因故請假，無法協助照顧，即可申請喘息服務，不受30空窗期限制。記者陳婕翎／攝影
衛福部次長薛瑞元（左二）今宣布「擴大外籍看護工家庭使用喘息服務計畫」對象，自109年12月1日起放寬服務對象，經評估長照2至8級者，如其所聘外籍家庭看護休假或因故請假，無法協助照顧，即可申請喘息服務，不受30空窗期限制。記者陳婕翎／攝影

外籍看護 長照 衛福部

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