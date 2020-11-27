外籍看護家庭喘息服務再放寬 12月起長照2至8級可申請

衛福部次長薛瑞元今宣布「擴大外籍看護工家庭使用喘息服務計畫」對象，自今年12月1日起放寬服務對象，經評估長照2至8級者，如其所聘外籍家庭看護休假或因故請假，無法協助照顧，即可申請喘息服務，不受30天空窗期限制，符合受益資格共21萬家庭，估使用人數6.3萬人。

為保障外籍家庭看護工休假期間，減輕家庭照顧者照顧壓力，衛福部分別107年、去年9月陸續宣布，70歲以上（老老照顧）長照需要者、經評估失能等級第七、八級者，外籍看護即使請一日休假，也可申請喘息服務，今年12月1日起再放寬，連長照2至6級者也成為受益對象。

另外，薛瑞元也說，考量聘僱外籍家庭看護工家庭與被照顧者的需要，被照顧者如經評估符合長照需要等級為2至8級，除可申請喘息服務外，也可申請專業服務、交通接送、輔具服務、住宅無障礙環境改善服務、到宅沐浴車服務與社區式交通接送服務等多元長照服務。

去年起，不再限制老老照顧失能等級第七、八級者申請後，今年1月至9月服務6626人，使用人數實際只有5%。衛福部長照司副司長周道君表示，本次再放寬申請資格後，符合資格人數預估達21萬家庭而以該案聘有外籍看護工家庭使用率30％估算，預計使用人數6萬3298人。

擴大外籍看護工家庭使用喘息服務預算為3億多元，周道君表示，目前規畫喘息服務每年可使用額度，按長照需要等級畫分，二至六級者為3萬2340元，等同可選擇入住住宿型機構14天，七至八級者則是4萬8510元，等同住宿型機構21天。

但細算會發現這次編列的預算只夠1萬人使用，根本不及長照司預估三成使用人數，約6.3萬人，薛瑞元說明，依過去經驗，僅5%外籍看護工家庭使用喘息服務，認為經費絕對足夠，但強調「開餐廳就不怕大肚客」，即使未來使用人數超乎預期，也不會因金費用罄就不再服務。

薛瑞元提及，這次開放不包含第一級，是因為失能等級第一級屬於衰弱或輕度失智，由於申請外籍看護是使用巴氏量表，外籍看護工家庭要申請喘息服務前需鑑定失能等級，各地鑑定隨時可申請，約一、兩天內照管專員就會到府評估，約需一周時間核定，申請服務約再需一周。