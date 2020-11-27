濕冷有感！ 東北季風明後天更強 下周三另波冷高壓南下

新一波東北季風今天開始南下，目前迎風面地區已經陸續下雨，天氣逐漸轉變中。天氣風險公司的天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉絲專頁指出，自蒙古往東南延伸的冷高壓正陸續南下，配合中高層較深的西風短波槽東移，冷空氣南下的幅度比先前都要來得大，因此降溫的程度也都會比先前要明顯。

他說，預估今天開始降溫後，明天溫度持續下滑，到周日及下周一溫度探底，北台灣低溫降下探16度上下，部分空曠地區甚至只有15度左右，中部空曠地區低溫也將有機會降到16-17度，南部及花東地區低溫18-20度，預估要等到下周二白天溫度才有機會略為回升。要注意溫度下降的情況，注意保暖及身體健康。

吳聖宇說，東北季風在明後天會越來越強，迎風面地區降雨也會逐漸趨於明顯，包括桃園以北、大台北、基隆北海岸、宜蘭、花蓮、台東、恆春半島等地都陸續會有下雨的情況，其中在基隆北海岸、宜蘭以及花蓮沿海局部地區有較大雨勢發生的機會，濕濕冷冷的感受會比較顯著，新竹以南地區比較不受影響，未來幾天仍維持多雲到晴的天氣型態，持續缺雨中。