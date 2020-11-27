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台灣高鐵：12月1日起車站大廳、售票處都要戴口罩

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
台灣高鐵公司宣布，12月1日起進入非付費區也要戴口罩。本報資料照片
台灣高鐵公司宣布，12月1日起進入非付費區也要戴口罩。本報資料照片

配合中央流行疫情指揮中心之秋冬防疫專案，台灣高鐵公司今宣布，12月1日起旅客進入高鐵車站（含車站大廳、售票處等非付費區）時，即須佩戴口罩

台灣高鐵說，旅客於車站停留及乘車期間若有飲食需求，在與不特定人保持社交距離或有適當阻隔設備的前提下，可在飲食期間暫時取下口罩，飲食完畢仍須立即佩戴。敬請旅客享用餐食時，留意保持社交距離等相關規定。

台灣高鐵說，已全面實施旅客進站體溫測量，連續量測2次額溫達37.5度之旅客，除將勸導返家休息或就醫外，並將依傳染病防治法規定拒絕運送。旅客自進入高鐵車站、搭車至離站，請一律自備口罩並全程佩戴。

台灣高鐵說，將依據中央流行疫情指揮中心指引落實執行，敬請旅客遵守相關規定，保護自身與大眾健康安全。

台灣高鐵說，秉持「乘車安全、為您守護」的服務理念，持續配合政府政策實施防疫措施，車站每2小時即消毒一次，並於售票櫃台、自動售票機及閘門紅外線體溫量測區域，皆畫設社交距離參考線，另於旅客動線上廣設消毒酒精，提供旅客使用。

同時，每車次列車於抵達端點站進行折返清潔時，即以酒精進行全面消毒，另每日於收班後再進行一次全車消毒。

台灣高鐵說，將依照中央流行疫情指揮中心及政府頒布之最新防疫指引，持續檢視並適時調整相關措施，並透過車站張貼公告、車站及列車上廣播與車廂內跑馬燈等方式加強宣導。

交通部航港局今也表示，民眾進入航港局所轄管三貂角燈塔、白沙岬燈塔、高雄燈塔、鵝鑾鼻燈塔、漁翁島燈塔、東莒島燈塔、東引島燈塔及基隆燈塔文物館之室內燈塔文物展示室或多媒體展覽室，請記得佩戴口罩。

航港局說，指揮中心公告自109年12月1日起，強制要求民眾進入「醫療照護、大眾運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀、洽公」等八大類場所應佩戴口罩。燈塔文物展示室與多媒體展覽室屬觀展觀賽展演場所，依規定應佩戴口罩。

航港局說，另未依規定佩戴口罩，經勸導不聽者，將依違反傳染病防治法第37條第1項第6款規定，由地方政府裁罰新台幣3000元以上1萬5000元以下罰鍰。

台灣高鐵公司宣布，12月1日起進入非付費區也要戴口罩。本報資料照片
台灣高鐵公司宣布，12月1日起進入非付費區也要戴口罩。本報資料照片

高鐵 社交距離 口罩

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