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每公頃12萬純收益！ 水情吃緊專家建議苗栗可改種芝麻
水情吃緊，今年二期稻作桃竹苗地區剛付出近20億元停灌休耕，停灌的範圍不僅稻米，還包括大豆、油茶等旱作，缺水若成常態，農民該如何選擇作物？農委會苗栗農改場推薦農民耕種芝麻，已在苗栗縣頭份市、後龍鎮、苑裡鎮及通霄鎮持續擴大栽培面積。
農委會苗栗農改場表示，芝麻具有節水的特性，在近年因氣候變遷降雨減少情形下，種植胡麻可提升水資源利用率及土地永續性，每公頃更能帶來12萬元以上純收益，是苗栗地區活化農地及因應缺水的新選擇。
苗栗農改場表示，芝麻喜熱怕冷作物，在播種期及開花期低於20度則產量降低，但相對低溫則胡麻香氣更為濃郁。
苗栗農改場表示，目前國內主要種植品種為台南1號，配合苗栗地區地理氣候特性，適宜播種期為3月下旬至8月中旬，在此期間種植胡麻皆有良好產量。若配合一般期作，春作胡麻種植需於3月下旬至4月下旬播種，避免過早播種造成因低溫而萌芽率低或不整齊；而秋作可於7月中旬至8月中旬播種，太晚種植則花期短而結莢數少，蒴莢不易飽滿充實而減產，另外胡麻因後期容易好發白粉病，需留意病害防治。
研究人員說，芝麻是苗栗地區潛力發展的雜糧作物，因其耐旱特性可因應近年發生的田間缺水現象，國產芝麻含油量與榨油率皆高，且香濃味美，國產芝麻油價格好且市場需求大，也可焙炒後直接研磨為芝麻醬，發展潛力看好，並藉由結合特色產業發展，可望符合在地生產並提升食品安全與農民效益。
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