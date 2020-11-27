冷空氣來了！ 彭啟明：周末到下周一低溫下探14度

新的一波冷空氣已經報到，天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，北部、東部已經轉陰雨也將會逐步降溫，這波仍是以北部東半部較有感，中南部則是稍有感覺，同時也會較慢一些，早晚會感受較強。今天是變化的開始，周六日早晚會很有感覺，北部、東部會有點冷的感受。

他說，這波的低溫較低的時間點在周末到下周一，預計桃竹苗以北宜蘭，都市地區低溫可能下看16-17度，空曠地區低溫有機會跌到14-15度，其他中南部的低溫也有機會下看18-20度，北部白天回溫也有限，今天開始北部東半部高溫頂多到22-23度，和昨天落差很大，中南部仍有27-29度。

而雨勢上，這波東北風也伴隨前緣的水氣，配合上地形，迎風面的新北市北海岸到基隆、宜蘭，以及花蓮、北部，也都持續會有雨勢，預期這波將會持續一周，都會有水氣在北部及東半部盤據。

他說，雖然根本還不到冷氣團的程度，但和過去兩天秋老虎的天氣真的落差很大，這又會是今年進入秋冬季的新低溫，以目前預測來看，未來兩周都還會有新的冷空氣南下，還會有再往下滑的機會。

彭啟明說，這波冷高壓，到下周二時逐步東移，會暫時緩解冷空氣，不過台灣還暫時不會顯著回溫，大致仍維持東北風的天氣。而下周四五開始，又有機會有波冷高壓再南下，又會再轉冷，冷高壓會一波波南下，溫度也會持續下滑，短時間內找不到顯著回暖的時機。

他說，這波冷高壓也讓整個東亞大降溫，中國東岸的霜凍線，也就是低溫在零度，也有水氣，甚至會下雪的區域，也往南，接近長江流域附近，例如上海溫度也剩下個位數字，未來幾天連中國南方的廣東福建也有可能在空曠地區降到10度以下，而冷空氣要越過台灣海峽，會受到較溫暖海水的變性，台灣會降溫，但不向陸地上直接冷空氣南衝的特性不同。