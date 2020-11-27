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接送7歲以下兒童黃線臨停不受3分鐘限制 12月起上路

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導
道路交通管理處罰條例修法新增接送未滿7歲兒童上、下車者，臨時停車不受3分鐘限制規定，將於12月1日正式上路，警方針對民眾檢舉案件則會視個案具體事實從寬認定。圖／警方提供
道路交通管理處罰條例修法新增接送未滿7歲兒童上、下車者，臨時停車不受3分鐘限制規定，將於12月1日正式上路，警方針對民眾檢舉案件則會視個案具體事實從寬認定。圖／警方提供

有關道路交通管理處罰條例修法新增接送未滿7歲兒童上、下車者，臨時停車不受3分鐘限制規定，將於12月1日上路，比照既有接送行動不便之人上、下車之規定。台中市警局局長楊源明表示，本次修法目的是為便利家長接送幼兒，並非以處罰為目的，警方針對民眾檢舉案件則會視個案具體事實從寬認定。

本次修法考量民眾接送未滿7歲兒童，搭乘時常需使用兒童安全座椅，乘車時間較長，為避免民眾因急於接送而發生意外，放寬接送7歲以下兒童可不受黃線臨停3分鐘的限制，不過規定僅限於接送期間(不包含等待時間)，且仍不得在禁止臨時停車（紅）線臨時停車。

為減少執法爭議，因此警政署制訂執法認定原則：一、僅限於接送期間，不包含等待時間。二、不得在禁止臨時停車（紅）線臨時停車，在禁止停車（黃） 線臨時停車才有不受3分鐘時間限制。三、如果在禁止臨時停車（紅）線臨時停車接送上、下車，但沒有妨礙其他人、車通行情形，則可視個案具體事實，從寬認定施以勸導免予舉發。

台中市警局局長楊源明表示，本次修法目的是為便利家長接送幼兒，並非以處罰為目的，警方針對民眾檢舉案件則會視個案具體事實從寬認定；民眾如因臨時停車接送未滿7歲兒童被檢舉，可檢具相關證明，向處罰機關提出申訴，以維護自身權利。

台中市

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