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成人罕見臍尿管畸型 微創手術清出長達27年的肚臍屎
高雄一名張姓男子因肚臍下方長膿包，痛到走路需彎著腰，就醫後發現是臍尿管畸形，但這種症狀多半發生在嬰兒期，在成人身上則極為罕見，高雄民生醫院考量到病患年輕不願留疤，施以微創手術，竟在肚臍挖出一顆藏了一公分大的肚臍屎，這顆肚臍屎因被逆流的尿液長期沖刷27年，成了「奇石」。
收治病患的民生醫院外科醫師蕭睿琥表示，胎兒期尿液是由臍帶與膀胱間的臍尿管排出母體，胎兒在4、 5月大時，臍尿管會自行閉合，如果沒閉合，變成臍尿管畸型，反覆感染，甚至長成惡性腫瘤 。
27歲的張先生的臍尿管在胎兒時未閉合，尿液長期逆流到肚臍下方，以致感染形成膿瘍。 經泌尿科醫師卓孟德使用膀胱鏡以雷射燒灼方式關閉膀胱開口，再以腹腔鏡取出臍尿管，最後清理已經化膿的肚臍，才解除長年大患。
醫師表示，考量病患年輕不願留疤，接受傳統手術會留下約15公分的傷口，後來決定以微創的方式來解決病人的問題。治療時透過電腦斷層定位，不必大規模破壞地廣泛性切除，且微創手術只有3個部位約1至2公分傷口，恢復很快，張先生因年輕復原力佳，很快回到工作崗位。
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