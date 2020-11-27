成人罕見臍尿管畸型 微創手術清出長達27年的肚臍屎

高雄一名張姓男子因肚臍下方長膿包，痛到走路需彎著腰，就醫後發現是臍尿管畸形，但這種症狀多半發生在嬰兒期，在成人身上則極為罕見，高雄民生醫院考量到病患年輕不願留疤，施以微創手術，竟在肚臍挖出一顆藏了一公分大的肚臍屎，這顆肚臍屎因被逆流的尿液長期沖刷27年，成了「奇石」。

收治病患的民生醫院外科醫師蕭睿琥表示，胎兒期尿液是由臍帶與膀胱間的臍尿管排出母體，胎兒在4、 5月大時，臍尿管會自行閉合，如果沒閉合，變成臍尿管畸型，反覆感染，甚至長成惡性腫瘤 。

27歲的張先生的臍尿管在胎兒時未閉合，尿液長期逆流到肚臍下方，以致感染形成膿瘍。 經泌尿科醫師卓孟德使用膀胱鏡以雷射燒灼方式關閉膀胱開口，再以腹腔鏡取出臍尿管，最後清理已經化膿的肚臍，才解除長年大患。