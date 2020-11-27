快訊

東北季風南下低溫17度 吳德榮：北台灣濕冷一整周

聽新聞
test
0:00 / 0:00

成人罕見臍尿管畸型 微創手術清出長達27年的肚臍屎

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
張先生（左）因臍尿管畸型，痛到走路需彎腰，至民生醫院就醫，才解除長年大患。右為蕭睿琥醫師。圖／高市民生醫院提供
張先生（左）因臍尿管畸型，痛到走路需彎腰，至民生醫院就醫，才解除長年大患。右為蕭睿琥醫師。圖／高市民生醫院提供

高雄一名張姓男子因肚臍下方長膿包，痛到走路需彎著腰，就醫後發現是臍尿管畸形，但這種症狀多半發生在嬰兒期，在成人身上則極為罕見，高雄民生醫院考量到病患年輕不願留疤，施以微創手術，竟在肚臍挖出一顆藏了一公分大的肚臍屎，這顆肚臍屎因被逆流的尿液長期沖刷27年，成了「奇石」。

收治病患的民生醫院外科醫師蕭睿琥表示，胎兒期尿液是由臍帶與膀胱間的臍尿管排出母體，胎兒在4、 5月大時，臍尿管會自行閉合，如果沒閉合，變成臍尿管畸型，反覆感染，甚至長成惡性腫瘤

27歲的張先生的臍尿管在胎兒時未閉合，尿液長期逆流到肚臍下方，以致感染形成膿瘍。 經泌尿科醫師卓孟德使用膀胱鏡以雷射燒灼方式關閉膀胱開口，再以腹腔鏡取出臍尿管，最後清理已經化膿的肚臍，才解除長年大患。

醫師表示，考量病患年輕不願留疤，接受傳統手術會留下約15公分的傷口，後來決定以微創的方式來解決病人的問題。治療時透過電腦斷層定位，不必大規模破壞地廣泛性切除，且微創手術只有3個部位約1至2公分傷口，恢復很快，張先生因年輕復原力佳，很快回到工作崗位。

患者臍尿管（黃虛線）在胎兒時未閉合，造成尿液長期逆流到肚臍下方引發感染形成膿瘍。圖／高市民生醫院提供
患者臍尿管（黃虛線）在胎兒時未閉合，造成尿液長期逆流到肚臍下方引發感染形成膿瘍。圖／高市民生醫院提供

微創手術 醫師 腫瘤

延伸閱讀

彰濱秀傳醫院微創手術訓練中心開課 為台灣留才

獨／白家綺第4胎5月肚腫如7月大 真相出爐竟是內臟鬆了

金馬紅毯／《馗降：粽邪2》陳雪甄深V開到肚臍 「站C位」走紅毯場外應援超大聲

慢性中耳炎險聾 耳內視鏡微創手術不留疤

相關新聞

再戰！健保費率調漲 今審7版本

健保已四年靠安全準備金填補短絀，明年底安全準備金將低於一個月支出，依法應調整費率，衛福部健保會今天加開臨時會討論。據了解...

健保短期停復保規定 擬取消

不滿長期旅居海外國人返台用健保，一直有人主張修訂海外國人返台後的健保停復保規定。衛福部長陳時中昨天表示：「時間到了。」健...

「非小黃」計程車 數量年增3倍

穿梭在大街小巷的計程車「小黃」，在去年Uber轉入多元計程車納管後，一年來明顯被各色車種取代，單看外觀只能從車牌上的紅字...

明天變天！一張圖看降溫到15度準確時間點

東北季風增強，明天要變天了，天氣明顯轉涼，這波低溫可能下降到15、16度，外套可以拿出來穿了。

道路常識「輕按喇叭表謝意」你知道嗎？ 網回：這老司機

台灣運輸工具普及，自駕小車更是家家戶戶都有，每年都有大量的駕駛「新生兒」開始上路，駕駛熟手與新手間的馬路潛規則認知上常有出入。有網友分享爸爸教導的馬路潛規則，其中有個「輕按喇叭」卻讓原PO經常引發誤會，不禁好奇發問請網友們評評理。

接送7歲以下兒童黃線臨停不受3分鐘限制 12月起上路

有關道路交通管理處罰條例修法新增接送未滿7歲兒童上、下車者，臨時停車不受3分鐘限制規定，將於12月1日上路，比照既有接送...

成人罕見臍尿管畸型 微創手術清出長達27年的肚臍屎

高雄一名張姓男子因肚臍下方長膿包，痛到走路需彎著腰，就醫後發現是臍尿管畸形，但這種症狀多半發生在嬰兒期，在成人身上則極為...

東北季風南下低溫17度 吳德榮：北台灣濕冷一整周

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，東北季風前緣舉升形成的線狀雲系，即將觸及北台灣。...

【總編開箱】健保黑洞不補 政府好意思漲保費？

全民健保保費漲定了，但是漲多少，預計在今天第二場會議攻防後會有結果。但是不論漲多少，民眾都想問，要維繫台灣引以為傲的健保制度，除了向民眾伸手要錢，政府對防堵健保黑洞盡到責任了嗎？

新型貼片心電圖 AI穿戴防猝死

近來心因性猝死事件頻傳，台北榮總和三總合作將智慧醫療導入醫學影像與心電圖進行分析，藉由AI人工智慧判讀大量心電圖波形，辨...

健康你我他／不用一次性餐具 減少垃圾焚化

聽到氣象報告天氣「紫爆」，會讓我神經緊繃。紫爆是飄浮在大氣中細懸浮微粒（PM2.5）的第十級，代表PM2.5的平均濃度非...

我的經驗／自費吃骨鬆藥 未料引發過敏

戰戰兢兢打開健檢報告，脊椎骨密（BMD）T-score值為「-2.5」，已達骨質疏鬆標準，真讓人難過。雖然每日努力健走，...

熱門新聞

單親媽「7年24小時無自由」殺兩子被判死 王婉諭：她的無力應被看見

扯！ 立委爆台鐵全新區間車4缺失 韓車竟一堆中國製

做8天超過22K！板模工人挑戰連上30天 老婆見薪水袋藏不住笑意

好市多「黑色購物週」鑽石戒指降2萬 隱藏版電茶壺優惠必搶

年薪150萬台積電男愛看「鬼滅」慘遭分手 女友嫌：不上進

明天變天！一張圖看降溫到15度準確時間點

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。