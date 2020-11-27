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東北季風南下低溫17度 吳德榮：北台灣濕冷一整周
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，東北季風前緣舉升形成的線狀雲系，即將觸及北台灣。今天東北季風南下，迎風面桃園以北及東半部轉有局部雨，北海岸、北部山區及東半部有較大雨勢。
冷空氣南下，北台灣氣溫逐漸下降，愈晚愈涼，新竹以南仍為多雲時晴的天氣，氣溫略降。今天北部22降至17度、中部19至28度、南部19至29度、東部18至27度。
他說，未來一周皆受東北季風影響，明天至下周一水氣多，迎風面桃園以北及東半部有局部雨，北海岸、北部山區及東半部雨勢較大；新竹以南仍為多雲時晴的天氣。冷空氣影響，北台濕冷，要注意添衣；明晚至下周一清晨及夜間，平地測站最低氣溫有降至14、15度的機率；其他地區氣溫亦略降。
下周二、周三冷空氣略減弱，氣溫小幅回升；下周四、周五冷空氣再增強，氣溫略低於前波。下周二至周五迎風面大台北及東半部有局部雨；桃園以南影響小，中南部晴朗穩定，日夜溫差大。
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