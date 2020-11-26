明天變天！一張圖看降溫到15度準確時間點

東北季風增強，明天要變天了，天氣明顯轉涼，這波低溫可能下降到15、16度，外套可以拿出來穿了。

氣象局稍早在臉書粉絲專頁報天氣－中央氣象局中貼出一張圖，說明明天起天氣如何變化。

氣象局說，東北季風來報到，明天起北台灣會最先感受到變化，天氣明顯轉涼，其他各地的溫度則是下午或傍晚過後慢慢下降。

明日北部及東北部高溫與今天相比，大約下降7度，只剩下23度；中南部影響不大，仍有29、30度高溫，花東高溫約26度上下。

周末期間的夜晚清晨，台北市可能會出現17度的低溫，北部空曠或近山區的地方也有機會出現15、16度，一定要注意保暖。中南部也要注意日夜溫差大，早出晚歸要加件衣服。

降雨方面，明天開始，北部及宜蘭地區有局部短暫雨，花東下午起也可能有局部降雨，尤其基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區比較容易有局部大雨發生的機率，這樣的天氣要持續三天，北、東的朋友出門要帶雨具。