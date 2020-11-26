健保費漲幅27日再議 7版本費率曝光

健保財務缺口擴大，健保會上週開會審費率未果，明天將開會再戰。據知情人士透露，明天將討論7版本費率，落在4.91%到5.65%間，若僅需維持1個月安全準備金，調至4.97%就夠。

健保財務連年虧損，預估最晚明年底健保虧損將突破新台幣771億元，安全準備金將低於1個月，達到調漲保費標準，全民健康保險會20日曾開會討論明年的健保費率漲幅，但因安全準備金水位、政府負擔下限36%問題談不攏，要求健保署提供更詳細分析與評估，27日再議。

上次會議中，健保署依據醫界、付費者提出的健保總額方案，計算出2版本費率，醫界方案為5.52%，付費者方案為5.47%，但有委員認為，今年因新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，民眾經濟、生計飽受衝擊，應確保安全準備金維持1個月水準、符合法定要求即可，以降低民眾負擔。

健保會明天將再次開會審議費率，因事涉敏感不願具名的委員透露，根據健保署最新提供的試算資料，明天將討論的健保費率將有7種版本，分別為4.91%、4.95%、4.97%、5.17%、5.19%、5.42%、5.65%。

其中，4.91%及4.95%兩種費率的安全準備金均低於1個月，通過機會恐怕不高，若要確保明年底安全準備金仍能維持1個月水位，健保費率至少得漲到4.97%，就能維持1.02個月；費率5.19%可維持1.5個月、5.42%可維持2個月、5.65%可維持2.5個月。

不過，該委員認為，即便費率漲至4.97%，後年安全準備金仍會小於1個月，後年健保費率可能再次面臨調漲，恐引發民怨，因此漲破5%機率仍高，若明天健保會無法達成共識，費率調整將由衛福部、行政院拍板決定。

以一名月薪4萬2000元的單身上班族為例，目前健保費率為4.69%，每月需負擔健保費為591元，若安全準備金僅需維持略高於1個月以上水平、即4.97%，每月僅需多付35元，若漲至5.17%每月多付61元、漲至5.19%每月多付63元、漲至5.42%每月多付92元、漲至5.65%每月多付121元。