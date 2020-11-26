健保費率若僅漲至4.97%明年勢必再議漲 否則後年破產

全民健康保險會明天將再次討論費率，這次健保署提供多種試算版本，其中4.97%是明年底能達到1個月安全準備金的最低費率，漲幅不高，受部分委員支持。不過也有委員提醒，明年健保費率若僅調到4.97%，明年勢必得討論再漲，否則後年底安全準備金將變成負數，形同破產。今年若漲到5.19%，後年底有機會達到1個月的安全準備金，明年可不必討論再漲。

健保會公正人士代表滕西華指出，健保費率調整至少需要考慮三個層面，明年度安全準備金能達到幾個月、幾年內不用再調整費率、未來幾年內的總額成長率。

滕西華分析，明年總額成長率若為3.8%，若費率漲到4.97％，明年底安全準備還有1.02個月，但明年此時，勢必得再討論漲保費，否則後年健保就會破產。因健保署已預估後年總額成長率為4.2%，若後年維持費率4.97%，到年底安全準備金將變成負0.13個月，這代表健保收支短絀無從彌補，形同破產。

滕西華表示，今年漲過一次，明年再議調漲，民眾感受會很差，加上明年適逢六都大選，討論調漲保費的壓力和阻力一定都會比今年還要大。

滕西華分析，若這次費率調到5.19%，明年底還有1.5個月安全準備，後年底也還有0.81個月安全準備。如果政府能加速呆帳回收、基本工資調漲帶動保費收入增加、加收電子菸菸捐等非保險費收入、後年總額成長率不要太高，後年底安全準備金很可能不止0.81個月，很有機會達到一個月，如此一來，明年就不須再議漲保費。