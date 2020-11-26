週五起東北季風南下 30日下探16度

週五起北東轉濕涼，下週一最冷，低溫下探至16度。中央氣象局指出，27日起東北季風開始增強，北部及東北部未來一週逐漸變冷。天氣風險公司總經理彭啟明提醒，30日清晨最冷，預計低溫降到只有16、17度，12月3日還會再有一波冷空氣南下，冬天的感受會越來越濃。

週五起北東濕涼

中央氣象局指出，27日東北季風增強，28日至12月2日東北季風影響，中部以北及東北部氣溫下降，預計28日及29日清晨及夜裡，中部以北及東北部低溫將下探17至19度，空曠地區氣溫有可能更低，其他地區約19至22度；降雨方面，北部及東半部有局部短暫雨，其中東北部留意局部較大雨勢，中南部仍維持多雲到晴、溫差大的天氣型態。

中央大氣系兼任副教授吳德榮指出，27日至30日東北季風南下，水氣比前一波多，迎風面桃園以北及東半部有局部雨，北海岸、北部山區及東半部雨勢較大，新竹以南，仍為多雲時晴天氣。12月1、2日仍受東北季風影響，但冷空氣略減弱，氣溫小幅回升，大台北及東半部仍有局部雨，桃園以南晴時多雲。

最低溫在下週一

彭啟明表示，27日冷空氣南下後，迎風面的北部和東北部會轉為雲多有雨的濕涼天氣，有局部較大雨勢，白天的高溫只有23度左右，週末則是降溫最顯著的時候，北部和東北部白天的高溫將降到只有21到22度，清晨低溫也會降到只有18到19度，30日清晨最冷，預計低溫還會再降到只有16到17度，白天高溫只有20度左右，空曠地區還會再低1、2度。

「預計這波冷空氣影響到12月1日、2日左右，溫度在30日觸底後，12月1日、2日緩慢的回溫，但仍然會有冷的感覺。」彭啟明提醒，12月3日還會再有一波冷空氣南下，可能導致上一波冷空氣的影響和降溫還沒完全回到之前的狀態，溫度又再往下降，冬天的感受會越來越濃。

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