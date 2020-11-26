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「錢」關過不了 肺癌早期篩檢治療陷困境

聯合報 / 記者黃安琪／台北即時報導
台灣癌症基金會於11月25日、26日，邀集各界專家舉辦「肺癌存活率倍增倡議平台專家論壇」，中央研究院院士彭汪嘉康(前右二)、台灣肺癌學會理事長陳育民(前左二)應邀出席擔任第三場次主持人。圖／台灣癌症基金會提供
台灣癌症基金會於11月25日、26日，邀集各界專家舉辦「肺癌存活率倍增倡議平台專家論壇」，中央研究院院士彭汪嘉康(前右二)、台灣肺癌學會理事長陳育民(前左二)應邀出席擔任第三場次主持人。圖／台灣癌症基金會提供

為提高「新國病」肺癌的存活率，各界認為抓出早期肺癌患者與精準治療是關鍵。專家表示，除推動肺癌LDCT公費篩檢、早期治療外，健保給付肺癌新藥速度應加快，且部分僅給付後線治療的藥物應重新省視往前調整，呼籲「國病國治」，應成立國家隊推動國家級的肺癌防治計畫。

台灣癌症基金會今日邀集各界專家舉辦「肺癌存活率倍增倡議平台專家論壇」共分三場次，第三場次探討如何推動精準有效的治療，避免肺癌再發，攜手專家倡議2025年肺癌存活率倍增，擬成立跨部會肺癌辦公室。

與會專家台灣肺癌學會理事長陳育民指出，肺癌居去年台灣健保醫療支出十大癌症之冠，達164億3百萬餘元，逾6成患者確診時已晚期，為十大癌症晚期發現比例最高，5年存活率最低僅29.79％，低於日本的33％、韓國的30％。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟指出，低劑量電腦斷層掃瞄（LDCT）作為肺癌篩檢工具確實能有效找出早期肺癌，患者經治療後有機會治癒，但公費篩檢層面侷限經費不足尚未上路，且在全民健保總額限制下，新藥又被限縮給付或限制病人的治療週期，對患者帶來衝擊，癌友與新藥的距離愈來愈遠。

雙和醫院副院長李岡遠分享，近來治療的一名患者符合第一線免疫治療藥物給付，但須採事前審查機制，無奈審查流程繁瑣耗時逾2個月，病人根本沒時間等，最後審查通過，沒多久病人卻也離開了，感嘆新藥可近性限制，綁住患者的治療機會。

台北榮總胸腔部主治醫師羅永鴻說，當前健保針對小比率，約1到2成的患者，屬於ROS1、BRAF等少數基因突變有核准用藥但未必提供給付，單月自費用藥至少20萬元起跳，患者負擔大；李岡遠也分享，目前健保僅給付免疫藥物治療效果較好，PD-L1表現大於50％患者，那些占比更多，7到8成PD-L1表現小於50％患者形同被拋棄，即使有機會進行免疫治療與其他藥物合併治療，卻也不在給付範圍，患者僅能退而求其次。

台灣癌症基金會執行長賴基銘表示，台灣癌症基金會曾於去年8-9月對癌友進行新藥部分負擔意願調查，顯示72％願意每月負擔5千元、67％願意每月多負擔2萬元，傾向與健保共同負擔藥費解決困境。

台灣大學公共衛生學院教授詹長權認為，無論是篩檢或藥物，要解決經費不足，大眾與政府需認知台灣的肺癌患者特質來自「新香菸」空汙，20年前開徵空汙費時並沒未聯想到肺癌，如今空汙被證實與肺癌有關，思維就必須轉換，在既有經費進行挪移或增加；全民健保也應跳脫健保總額思維，走出創新模式。

健保署醫審及藥材組長戴雪詠回應，健保資源有限，已積極照護癌症病人，現階段癌症新藥費用已占所有疾病別新藥費用的63％，一年3百億癌藥支出，其中60％用在昂貴標靶藥及免疫新藥。部分肺癌藥物比澳洲、英國更早運用在第一線，但癌症新藥效益高度的不確定性、高單價面臨挑戰，需審慎評估要求真實世界證據，會持續討論怎樣的治療組合對患者有益。

至於癌友提出藥物共同負擔，戴雪詠表示，依照現行健保法，癌症屬重大傷病免健保負擔，涉及修法問題，且提議也關乎全體癌症被保險人及其他重大傷病者的想法，仍需廣納意見。

中央研究院院士、台灣癌症基金會副董事長彭汪嘉康說，肺癌新國病要朝推動早期篩檢與治療，達成2025年死亡率下降，往提高存活率從29.79％到54.52％的目標前進。

肺癌 患者 癌症

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