道路常識「輕按喇叭表謝意」你知道嗎？ 網回：這老司機

台灣運輸工具普及，自駕小車更是家家戶戶都有，每年都有大量的駕駛「新生兒」開始上路，駕駛熟手與新手間的馬路潛規則認知上常有出入。有網友分享爸爸教導的馬路潛規則，其中有個「輕按喇叭」卻讓原PO經常引發誤會，不禁好奇發問請網友們評評理。

一名網友於《PTT》上發文分享，他的駕駛技術是爸爸傾囊相授的，其中爸爸教了一項潛規則「輕按喇叭=道謝」，原PO也舉例，如若會車時遇對方禮讓可輕按喇叭以示謝意，對此原PO也坦承掌握按壓喇叭的力度也十分困難，因此也非常少按，但有次載同事時遇到會車禮讓，原PO輕按喇叭以示謝意後同事卻錯愕直呼「幹嘛叭他，很沒禮貌」，原PO當下也立即解釋這僅僅是道謝，然而同事卻一臉問號的表示「有這種東西嗎？第一次聽說」。

原PO後來想想也覺得很多次會車下來其實幾乎沒有遇過對方按喇叭，不知道是不是不曉得或是不敢按，甚至許多道路禮儀因駕訓班也不會額外教，讓他十分好奇，文章發布後引起網友熱烈討論。

有部分網友不正經留言表示，「長按30秒才是道謝吧」、「我都下車鞠躬道謝」、「我家是快速按五下表示感謝」、「我都在他接近的時候噴雨刷水」、「我都搖車窗下來，實施注目禮」、「我都在他車上寫謝謝」、「用喇叭按愛的鼓勵才是道謝不是常識嗎」。

但也有網友認真留言回覆，「常識阿，沒有比輕按喇叭更簡潔的方式了」、「老司機是有這種潛規則」、「以前的常識但現在不適用」、「但是輕按是道謝這是常識啊，只能說時代在演變這種默契以後大概會失傳」、「揮手也是以前會用的，現在根本不能用」。