友善愛滋環境待建構 民團推靜密謝說聊學6原則

愛滋感染治療已大躍進，穩定治療、病毒測不到就不會性傳染。但民眾對愛滋認識和包容仍有限，民間團體提倡友善原則「靜密謝說聊學」，共創零歧視環境。

台北榮民總醫院感染科主治醫師林錫勳今天在記者會分享，30年前的感染科病房，曾有同事的家屬害怕被傳染，極力反對那名同事照顧愛滋患者，過去治療愛滋感染常被視為畏途，患者飽受歧視，但現在已有有效藥物，愛滋感染治療已大躍進。

林錫勳表示，在過去20年累積的許多證據都支持了U=U（Undetectable=Untransmittable，測不到病毒=不具傳染力）論述，研究發現，超過10萬次的無套性行為，結果皆未發現任何一次受試者之間的愛滋病毒傳播。這些受試感染者都穩定使用抗病毒藥物，且體內測不到病毒量（病毒量小於200個/毫升），病毒便不具傳染力。

不過，台灣露德協會指出，今年「國人愛滋認知與情境焦慮調查」結果發現，仍有近3成的國人對於愛滋病毒的傳染途徑與傳染力存有錯誤的迷思，認為蚊蟲叮咬會傳染病毒、不知道病毒無法生存於人體以外環境，更有超過6成的民眾仍不知道感染者體內若測不到病毒，就不會有傳染性（U=U）。

露德協會公共事務主任藍元亨表示，現在感染者壽命與一般人相當，友善的環境可讓他們回歸社會。過去曾有感染者確診後又罹患癌症，當時沒有醫師願意為此個案開刀，因此個案認為自己將不久於世，而舉辦生前告別式準備離開；但經過感染科醫師的協調與治療後，良好控制病情，不但身體健康，更繼續在生命中發光發熱。

藍元亨說，建構對愛滋的零歧視環境，愛滋治療、預防才能做得更好，感染者或許會更願意面對人群，獲得互相支持的力量。2020世界愛滋日的主題是「全球凝聚，共享責任」，希望民眾共同建立對愛滋感染者友善的環境。

擔任「U愛大使」的藝人坤達表示，當得知對方感染愛滋病，可以採取愛滋友善6原則「靜、密、謝、說、聊、學」，先冷靜下來，避免過激反應；保密並尊重對方的隱私；感謝對方的信任；冷靜說出真實但不傷人的感受；保持開放、平常的心態對話；主動學習愛滋相關正確知識。