立院通過！ 永久效期身障手冊未來免再5年換一次

身障鑑定新制於101年上路，去年7月10日完成全面換發。新制規定，所有領有身障手冊的民眾，每五年必須換發一次，但對於持有「永久效期」的身障者而言，反而成為「擾民」制度。經多年爭取，衛環委員會今修訂身心障礙者權益保障法第14條，未來持有永久效期身障手冊民眾，無須5年更換一次，僅需更換一張登記有「無註記效期」的身障手冊，預計62萬人適用。

身障手冊過去分為「具有效期」及「永久效期」，具有效期指醫師認為可能恢復，例如輕度中風者；永久效期指被判定沒有復原的可能。民國96年，身權法修正，制定新的身障鑑定制度，也調整永久效期身障手冊換發頻率，統一改為5年換發一次，並全數改為「粉紅色」的身障卡。

立委蔣萬安表示，已有多位立委接獲投訴，領有永久效期身障手冊的身障者，已無復原的可能，但還需要舟車勞頓到區公所領新證，每5年就得折磨他們一次，根本是擾民政策；立委劉建國也表示，這些民眾對於需要不斷換證，「相當焦慮」。

衛福部社家署長簡慧娟表示，我國身心障礙人數約117萬人，領有永久效期身障手冊者約62萬人，今立院通過修訂身權法第14條，於身權法第6條修訂為「中華民國101年7月11日前執永久效期身心障礙手冊者，直轄市、縣（市）主管機關得逕予換發無註記有效期間之身心障礙證明。」

簡慧娟表示，修正草案出委員會後，經院會拍板後，未來持有永久效期的身障者，無須每5年換發一次，改換發一張記載「無註記有效期限」的身障手冊，作為永久使用，就無需再換證。

簡慧娟表示，如何換發記載「無註記有效期限」的身障手冊，初步想法是分年度逐步換發，身障者若有交通不便等情況，也可採取郵寄，由地方政府直接把新的身障手冊寄送到身障者家中。