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破除愛滋迷思 感染者也能懷孕生子

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導
記者會上，U愛大使坤達給同樣身為帕斯提的台灣露德協會公共事務主任藍元亨一個大擁抱。(台灣露德協會提供)
記者會上，U愛大使坤達給同樣身為帕斯提的台灣露德協會公共事務主任藍元亨一個大擁抱。(台灣露德協會提供)

「感染愛滋不可怕，性行為懷孕生子不受影響！」台灣露德協會指出，雖然現在HIV已經是一個可控、可預防的慢性病，但一般人對於HIV的認識與包容仍有限。據統計，超過6成的民眾仍不知道U=U（測不到病毒=不具傳染力），協會26日也邀請坤達擔任U愛大使，共同呼籲社會理解U=U共識，一同建立U愛環境。

U=U為國際共識

根據今年「國人愛滋認知與情境焦慮調查」結果發現，仍有近3成的國人對於愛滋病毒的傳染途徑與傳染力存有錯誤的迷思，認為蚊蟲叮咬會傳染病毒、不知道病毒無法生存於人體以外的環境，還有超過6成的民眾仍不知道感染者體內若測不到病毒，就不會有傳染性(U=U)。

台北榮民總醫院感染科醫師林錫勳表示，HIV從1981年發現第一個案例後，在不到40年之間，從醫護人員都束手無策的疾病，至今已經是一個可控、可預防的慢性病，U=U已成為國際共識，HIV的治療已有極大地進展，然而一般大眾對於疾病的認識與包容仍有限。

感染者也能懷孕生子

「感染愛滋也能進行性行為、懷孕生子。」林錫勳指出，感染者只要規律服藥，體內測不到病毒量（病毒量小於200 個/毫升），病毒就不具傳染力，在過去20年累積的許多證據都支持U=U的論述，其中最著名的PARTNER兩期研究，伴侶中有一位感染愛滋病毒，而另一位則沒有，受試者們累計進行超過10萬次的無套性行為，結果都沒有發現任何一次受試者之間的HIV傳播。

台灣露德協會公共事務主任藍元亨表示，感染者心理上的焦慮與憂慮，是最影響他們生活品質的兩大因素，因此在感染者與疾病共處的過程中，需要大眾破除迷思、共同營造友善環境，才能幫助帕斯提朋友（愛滋感染者）堅持治療、積極回歸社會。林錫勳也說，目前愛滋感染者的預期壽命已從平均39歲，到現在透過穩定治療可達到約70歲，與一般民眾相當。

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愛滋病 性行為 懷孕

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