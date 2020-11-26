破除愛滋迷思 感染者也能懷孕生子

「感染愛滋不可怕，性行為、懷孕生子不受影響！」台灣露德協會指出，雖然現在HIV已經是一個可控、可預防的慢性病，但一般人對於HIV的認識與包容仍有限。據統計，超過6成的民眾仍不知道U=U（測不到病毒=不具傳染力），協會26日也邀請坤達擔任U愛大使，共同呼籲社會理解U=U共識，一同建立U愛環境。

U=U為國際共識

根據今年「國人愛滋認知與情境焦慮調查」結果發現，仍有近3成的國人對於愛滋病毒的傳染途徑與傳染力存有錯誤的迷思，認為蚊蟲叮咬會傳染病毒、不知道病毒無法生存於人體以外的環境，還有超過6成的民眾仍不知道感染者體內若測不到病毒，就不會有傳染性(U=U)。

台北榮民總醫院感染科醫師林錫勳表示，HIV從1981年發現第一個案例後，在不到40年之間，從醫護人員都束手無策的疾病，至今已經是一個可控、可預防的慢性病，U=U已成為國際共識，HIV的治療已有極大地進展，然而一般大眾對於疾病的認識與包容仍有限。

感染者也能懷孕生子

「感染愛滋也能進行性行為、懷孕生子。」林錫勳指出，感染者只要規律服藥，體內測不到病毒量（病毒量小於200 個/毫升），病毒就不具傳染力，在過去20年累積的許多證據都支持U=U的論述，其中最著名的PARTNER兩期研究，伴侶中有一位感染愛滋病毒，而另一位則沒有，受試者們累計進行超過10萬次的無套性行為，結果都沒有發現任何一次受試者之間的HIV傳播。

台灣露德協會公共事務主任藍元亨表示，感染者心理上的焦慮與憂慮，是最影響他們生活品質的兩大因素，因此在感染者與疾病共處的過程中，需要大眾破除迷思、共同營造友善環境，才能幫助帕斯提朋友（愛滋感染者）堅持治療、積極回歸社會。林錫勳也說，目前愛滋感染者的預期壽命已從平均39歲，到現在透過穩定治療可達到約70歲，與一般民眾相當。

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