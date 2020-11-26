快訊

人類能擁有月球嗎？NASA發起「阿提米絲協議」的盤算

龍巖創辦人李世聰夫婦涉公款私用 侵占2100萬遭約談

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「i郵箱」耗資5億使用率卻不高！下月起取件郵資每件降22元

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
隨著宅經濟興起，中華郵政公司自105年7月起於全國布建「i郵箱」，至今全台「i郵箱」站點超過兩千座。圖／中華郵政公司提供
隨著宅經濟興起，中華郵政公司自105年7月起於全國布建「i郵箱」，至今全台「i郵箱」站點超過兩千座。圖／中華郵政公司提供

隨著宅經濟興起，中華郵政公司自105年7月起於全國布建「i郵箱」，至今全台「i郵箱」站點超過兩千座，為了提高i郵箱的使用率，中華郵政公司也決定從下月起調降i郵箱的郵資，只要是國內包裹、快捷郵件，到郵局窗口交寄，選擇i郵箱取件，每件郵資即可調降22元，換算下來，包裹最低郵資僅需48元。

中華郵政副總郭純陽表示，目前全台i郵箱站點已達到2008座，預計明年底達到3千座，為了創造新的投遞模式，也希望民眾盡快熟悉i郵箱的投遞取件模式，因此初期宣導透過郵資降價的方式，希望可以提高使用率，未來也會看整個市場變化，決定是否調回原價。

實際上，根據中華郵政統計，107年度i郵箱全台約400座，使用略約51.84％，108年度i郵箱總計1530座，使用率為51.68％，但109年度，截至7月底，i郵箱數量達2千座，使用率卻下滑到31.94%。

也因為i郵箱站點提高，但使用率卻下降，日前遭多名立委質疑，中華郵政公司花了5億多元，建置2008座「i郵箱」，使用率卻是不斷下降，遭酸i郵箱使用率這麼差，還要繼續建置下去嗎？

對此，郭純陽表示，i郵箱是新的物流模式，透過降政策，一方面吸引民眾使用，令一方面也是讓民眾熟習這個新的物流模式；如今i郵箱站點已達2008座，未來會在人群聚集處，例如大專院校、社區等設點，以縮短民眾取件的路途時間。

根據中華郵政規畫，12月1日起，國內包裹郵資部分，只要選擇i郵箱取件，郵資即可調降22元。以不滿5公斤的包裹為例，宅配郵資70元，i郵箱取件則僅需48元。

國內快捷郵件部分，選擇i郵箱取件，郵資也同樣調降22元。以250公克以下的快捷郵件為例，宅配郵資80元，i郵箱取件則僅需58元。

中華郵政

延伸閱讀

集郵迷看過來！中華郵政12月1日發行牛年郵票

聲寶土地開發 規劃三大案

雙11免運生日禮遲到！男嗆分手女甩鍋物流 網：愛情只值60元？

桃園青埔郵局今開幕 滿足中壢大園郵政需求

相關新聞

「i郵箱」耗資5億使用率卻不高！下月起取件郵資每件降22元

隨著宅經濟興起，中華郵政公司自105年7月起於全國布建「i 郵箱」，至今全台「i 郵箱」站點超過兩千座，為了提高i郵箱的...

影／立委爆全新區間車門板有破洞 台鐵親撕膠帶駁斥

斥資253億、向韓國現代樂鐵公司採購，被譽為「史上最美最長區間車」EMU900型通勤電聯車，首批新車10月24日抵台，目...

立院通過！ 永久效期身障手冊未來免再5年換一次

身障鑑定新制於101年上路，去年7月10日完成全面換發。新制規定，所有領有身障手冊的民眾，每五年必須換發一次，但對於持有...

東北季風影響 氣象局估27日起溼冷一週

氣象局今天表示，明天起東北季風開始增強，北部、東半部未來一週高溫會逐漸下降，也會轉為有雨的天氣；另外在基隆北海岸、大台北...

「做人」半年沒懷孕 盡早確認子宮狀態

近年女性普遍晚婚晚生，求孕族群年齡有向上提升趨勢。然而年歲漸長卵量變少、品質也隨之下降，加上若是沒有特別檢查，可能因為子...

余苑綺抗癌狀況穩定 李亞萍叮囑「別再偷吃這東西」

為倡議社會大眾關心婦女健康議題，民主進步黨新北市黨部婦女發展委員會今日舉辦「當陽光依舊燦爛 為愛抗癌心靈講座」，邀請到立...

北榮三總合作AI穿戴裝置防猝死 馮世寬：上立院都要戴

近來心因性猝死事件頻傳，北榮和三總則將智慧醫療導入醫學影像與心電圖分析，藉由人工智慧（AI）判讀大量心電圖波形來辨識有問...

罹口腔癌少活20年！好發30至64歲 嘴有五異狀恐是徵兆

據衛福部統計，我每年超過3千國人死於口腔癌、7千多人診斷為口腔癌，換言之，口腔癌一天奪9條命，口腔癌死亡年齡中位數是60...

健保費率小漲後就是漲部分負擔？由衛福部行政院定奪

全民健康保險會明天將討論的費率，目前最可能通過的方案是4.97%，即維持明年底符合法定1個月安全準備金的最低費率，漲幅僅...

餐餐有魚又有肉也能瘦？糖尿病患開心：右腳也不痠了！

61歲徐姓男子罹糖尿病20多年，原本體重84.1公斤，一天注射四次胰島素加上口服降血糖藥控制血糖，胰島素一日總劑量可達9...

高嘉瑜流口水枕頭泛黃 中醫：常吃生冷又疲累耗損脾氣

立法委員高嘉瑜的閨房曝光引起熱議，包括枕頭用10年，滿布汗漬和口水漬；彰化二林基督教醫院中醫師李佳穎今天表示，成人睡覺流...

難瘦想哭？32歲吃素的他低碳飲食 2月瘦10公斤

台中市32歲江姓醫院員工吃素，外食族的他，常吃加工類豆干、豆輪、素火腿等居多，瘦不下來，且有脂肪肝，二個月前加入台中榮總...

熱門新聞

單親媽「7年24小時無自由」殺兩子被判死 王婉諭：她的無力應被看見

扯！ 立委爆台鐵全新區間車4缺失 韓車竟一堆中國製

年薪150萬台積電男愛看「鬼滅」慘遭分手 女友嫌：不上進

好市多「黑色購物週」鑽石戒指降2萬 隱藏版電茶壺優惠必搶

做8天超過22K！板模工人挑戰連上30天 老婆見薪水袋藏不住笑意

北市動物園逃脫石虎原是救傷收容 右後腳因傷重截肢

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。