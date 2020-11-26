「i郵箱」耗資5億使用率卻不高！下月起取件郵資每件降22元

隨著宅經濟興起，中華郵政公司自105年7月起於全國布建「i郵箱」，至今全台「i郵箱」站點超過兩千座，為了提高i郵箱的使用率，中華郵政公司也決定從下月起調降i郵箱的郵資，只要是國內包裹、快捷郵件，到郵局窗口交寄，選擇i郵箱取件，每件郵資即可調降22元，換算下來，包裹最低郵資僅需48元。

中華郵政副總郭純陽表示，目前全台i郵箱站點已達到2008座，預計明年底達到3千座，為了創造新的投遞模式，也希望民眾盡快熟悉i郵箱的投遞取件模式，因此初期宣導透過郵資降價的方式，希望可以提高使用率，未來也會看整個市場變化，決定是否調回原價。

實際上，根據中華郵政統計，107年度i郵箱全台約400座，使用略約51.84％，108年度i郵箱總計1530座，使用率為51.68％，但109年度，截至7月底，i郵箱數量達2千座，使用率卻下滑到31.94%。

也因為i郵箱站點提高，但使用率卻下降，日前遭多名立委質疑，中華郵政公司花了5億多元，建置2008座「i郵箱」，使用率卻是不斷下降，遭酸i郵箱使用率這麼差，還要繼續建置下去嗎？

對此，郭純陽表示，i郵箱是新的物流模式，透過降政策，一方面吸引民眾使用，令一方面也是讓民眾熟習這個新的物流模式；如今i郵箱站點已達2008座，未來會在人群聚集處，例如大專院校、社區等設點，以縮短民眾取件的路途時間。

根據中華郵政規畫，12月1日起，國內包裹郵資部分，只要選擇i郵箱取件，郵資即可調降22元。以不滿5公斤的包裹為例，宅配郵資70元，i郵箱取件則僅需48元。

國內快捷郵件部分，選擇i郵箱取件，郵資也同樣調降22元。以250公克以下的快捷郵件為例，宅配郵資80元，i郵箱取件則僅需58元。