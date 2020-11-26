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每筆訂單捐5元！老五老結合外送平台送「獨老快樂餐」

聯合報 / 記者葉冠妤/台北即時報導
老五老基金會「第15屆擁抱獨老愛不打烊募款專案」開跑，預計提供全台1500為獨居長輩年菜、送餐服務等服務，今年加入foodpanda合作，12月起民眾如在平台輸入愛心優惠碼，每筆訂單將由foodpanda捐出5元。圖／老五老基金會提供
老五老基金會「第15屆擁抱獨老愛不打烊募款專案」開跑，預計提供全台1500為獨居長輩年菜、送餐服務等服務，今年加入foodpanda合作，12月起民眾如在平台輸入愛心優惠碼，每筆訂單將由foodpanda捐出5元。圖／老五老基金會提供

老五老基金會「第15屆擁抱獨老愛不打烊募款專案」開跑，預計提供全台1500位獨居長輩年菜、送餐服務、獨老快樂餐、關懷陪伴等服務，今年加入foodpanda合作，12月起，民眾如在平台輸入愛心優惠碼OFOLOVE12，每筆訂單將由foodpanda捐出5元支持年菜募款，明年2月10日小年夜當天更號召全台近900位志工、200輛汽車與foodpanda外送夥伴在全台7縣市遞送上千份現作熱騰騰的年菜。

老五老基金會表示，為回應獨居長輩需求，基金會將每年募款所得提供長輩過年期間的「現作年菜」、「採買年貨」、「除舊佈新」等服務，擴大為一整年不打烊的身心關懷，包含「送餐服務」、「陪同購物」、「居家修繕」、「關懷陪伴」、「圓夢計畫」，讓長輩的節慶與日常都不會感受孤單。

此外，老五老基金會發現獨居長輩經常被動地接受物資，但物資不一定符合所需所望，因此今年特別加入讓長輩「自主選擇」的概念，透過「陪同購物」、「獨老快樂餐」方案，讓長輩自己挑選想要的物資與餐食。

響應募款活動的foodpanda營運總監余岳勳說，今年年初foodpanda與老五老合作，將熱騰騰的年菜送往北投偏遠地區的獨居老人家中，這次的合作不僅擴大了年菜外送的範圍至全台，同時希望發揮平台科技的力量，協助長者選擇自己想吃的餐點，並且邀請平台用戶、外送夥伴以及合作店家，一同關懷獨居弱勢長輩，攜手共創幸福熟齡社會。

83歲的畫家黃爺爺因中風不易出門，獨居生活中最期待有人可以一起聊天。他說，每年小年夜都會有一群志工來送年菜，他會跟志工分享畫作「一起聊畫真的很開心！」；另一位83歲的麥奶奶，因癌症轉移加上多種慢性病，無力準備餐食，老五老透過送餐服務維繫奶奶營養，麥奶奶說，每天有便當就不免煩惱，有時還有炒麵、刈包可以換換口味。

老五老基金會執行長游麗裡表示，今年因疫情關係，讓人擔心捐款狀況，加上原物料上漲，每份年菜成本高達1200元，呼籲各界捐款支持，讓獨居長輩過個好年。也期待社會大眾可以看見長輩身心的需求，不只是被動的接受捐贈，透過民眾的捐款支持，可以讓長輩有更多機會自主選擇想要的物資與餐食。

年菜 獨居老人 foodpanda

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