開設頻道轉當Youtuber？余苑綺：記錄小孩生活點滴

立委余天、婦展會榮譽會長李亞萍和女兒余苑綺今天在新北市板橋區Dotel Space板橋店分享抗癌的心路歷程，講座過程中，余苑綺提起小孩時情緒特別激動，她說當時兒子剛出生不久就收到罹癌的消息，且生下來一個月心臟就要開刀，健康狀況有問題，現在兒子狀況很好，余天則笑說孫子現在已經會自己走路。

余苑綺受訪表示，自己總共化療了30次、開刀8次，化療時間2年半至3年，現在還在吃低劑量的化療藥，目前除了手腳不舒服外，其他狀況都很好，醫生建議不要運動，不要碰熱水、洗碗精等比較有刺激性的東西，走路不要超過15分鐘，才不會壓迫導致長水泡發炎，讓感染更嚴重，認為預防勝於治療。

余苑綺近日在Youtube開設頻道，被問及是否要當Youtuber，另外近期也開始陸續接了洗髮精代言，她說純粹想開一個頻道記錄小孩的生活點滴，沒有刻意要當Youtuber，近期自己是把覺得試用過還不錯的東西分享給大家，因為不太能出門工作，所以不會接節目通告，想用半年的時間把身體養好觀察健康狀況。