余苑綺抗癌狀況穩定 李亞萍叮囑「別再偷吃這東西」

為倡議社會大眾關心婦女健康議題，民主進步黨新北市黨部婦女發展委員會今日舉辦「當陽光依舊燦爛 為愛抗癌心靈講座」，邀請到立委余天、婦展會榮譽會長李亞萍和女兒余苑綺，分享抗癌的心路歷程，過程中李雅萍與余苑綺數度哽咽、哭紅鼻子，李亞萍最後也叮嚀余苑綺不要吃生冷的食物，拜託她不要再偷偷吃生魚片。

李亞萍分享，余苑綺生活健康、熱愛運動，卻被診斷出罹患直腸癌後，一開始都不敢讓余苑綺知道他得到癌症，而余苑綺的個性也是報喜不報憂、比較壓抑，所以第一次罹癌時是抱著輕鬆的心情，認為自己會好，但在得知余苑綺罹癌時，自己哭得最慘。

余苑綺表示，第一次罹癌時還沒有結婚，但直腸癌復發時已經結婚，有種天堂掉到地獄的感覺。當時剛生完兒子，在去月子中心的路上，不停想說為什麼別人沒有罹癌，但自己卻罹癌，小孩剛生下來就無法見到，余苑綺回憶起此段忍不住哽咽、落淚。

余苑綺甚至已經寫好給女兒的遺書，「如果媽媽不在了，相信都是神的決定，你不要難過，媽媽在天上會看顧你們，希望你們幸福快樂，媽媽真的真的好愛你們。下一輩子，我們還要當家人。」

余苑綺回想，化療時真的很痛苦，會不停地吐、上廁所，更不能吃喝任何東西，也導致泌尿道感染，全身上下都不舒服。化療完終於能夠進食時，又被通知第二次化療，一點喘息的時間都沒有。當時余苑綺為了盡快出院，醫生說要多散步，多訓練肺部，所以每天都在醫院的走廊持續走。為了看到女兒，只花五天的時間就出院。

余天回想起當時正在被徵召去補選，得知這個消息後，雖然非常驚愕，但為了小孩，他要堅持下來繼續選舉。余天表示他自己不敢哭，因為他還要安慰家人，只有深夜才敢一個人落淚。在他跑選舉行程時，大家都沒有叫他要選上，反而都一直關心綺綺的病情。