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北榮三總合作AI穿戴裝置防猝死 馮世寬：上立院都要戴

聯合報 / 記者楊雅棠/台北即時報導
北榮已與三總合作將近十年，並與科技公司廣達合作。記者楊雅棠／攝影
北榮已與三總合作將近十年，並與科技公司廣達合作。記者楊雅棠／攝影

近來心因性猝死事件頻傳，北榮和三總則將智慧醫療導入醫學影像與心電圖分析，藉由人工智慧（AI）判讀大量心電圖波形來辨識有問題的心電圖訊號；且可穿戴式裝置結合運用，更有效與即時偵測心律不整的發生，進一步預防猝死的可能。退輔會主委馮世寬更打趣表示，「我去立法院都要戴，看前後心律不整的差別」。

北榮副院長陳適安表示，北榮已與三總合作將近十年，並與科技公司廣達合作，將人工智慧（AI）醫療與穿戴式裝置運用，研發新型貼片式心電圖，即便是遠距都可快速精準測出是否有問題。

陳適安表示，通常心律不整為陣發型，僅連續偵測24小時，若當下未發生心律不整則測不到。然而，若監測連續十天能得到約80％正確的判斷，但通常檢測工具大或是病患不願意配戴這麼久的時間。

而新型的裝置輕巧，貼在左前胸續電力可高達兩周，因此病人可回家可連續配戴14天後再拿回醫院判讀，或是住院病人貼在胸前，則可無線傳輸到病房中控儀表板，隨時監控。

北榮心臟內科主治醫師羅力瑋則表示，由於14天且24小時的連續監測，有非常多資訊必須分析，若以AI則可減少至少三分之二的時間。因此北榮目前利用6萬多病人、約22萬璋心電圖和超音波配對，開發心電圖AI預測模型，目前已完成布魯格達症候群及肺動脈高壓的預測模型，高達約九成的準確率，可進一步預防猝死。

羅力瑋以肺動脈高壓為例，過去民眾常已出現喘的症狀才來就診，已是中度以上，難以早期偵測。因此建議曾有胸悶痛、心悸、曾經昏厥，卻無法被確診者可使用人工智慧（AI）醫療與穿戴式裝置，從心電圖波形準確判讀出有相關問題，及早給予藥物治療。

馮世寬則表示，希望未來也可將此新技術引進榮家和軍方，若是新兵有心臟方面的問題，也可提前預防，避免訓練中途發生猝死意外。 他更笑稱：「這貼片真好，我第一個跟（榮總）院長報名，我去立院前跟質詢結束後都要戴！來測心律不整情況。」

北榮與三總研發新型貼片式心電圖，退輔會主委馮世寬笑稱去立院都要戴。記者楊雅棠／攝影
北榮與三總研發新型貼片式心電圖，退輔會主委馮世寬笑稱去立院都要戴。記者楊雅棠／攝影
北榮與三總研發新型貼片式心電圖，貼在左前胸續電力可高達兩周。記者楊雅棠／攝影
北榮與三總研發新型貼片式心電圖，貼在左前胸續電力可高達兩周。記者楊雅棠／攝影

AI 馮世寬 榮總 智慧穿戴

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