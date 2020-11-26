罹口腔癌少活20年！好發30至64歲 嘴有五異狀恐是徵兆

據衛福部統計，我每年超過3千國人死於口腔癌、7千多人診斷為口腔癌，換言之，口腔癌一天奪9條命，口腔癌死亡年齡中位數是60歲，而和國人平均餘命80.9歲相比，罹口腔癌會少活20年，醫師提醒，口腔癌好發於30至64歲，若口內出現「破斑硬突腫」的情形，應盡速就醫。

使用檳榔、菸品是國人口腔癌發生的主要原因，葉先生因工作關係吃檳榔超過20年，每天最多吃50顆檳榔，明知檳榔不好，但因周遭都有人吃就更不以為意，剛吃3至5年就發現吃到酸或辣的食物口腔就很不舒服，但都不以為意，直到近期發現口腔惡臭，就醫已是口腔癌第4期。

馬偕醫院耳鼻喉科主任呂宜興提醒，早期發現口腔病灶是提升存活率與降低治療難度關鍵，民眾若發現口腔黏膜破皮超過兩周未癒合、口腔黏膜出現不明紅斑或白斑、口腔黏膜逐漸變硬緊，最終嘴巴張不開、口腔黏膜表面不規則突起及臉或頸部出現腫塊或兩側不對稱，應儘速就醫。

呂宜興建議，可每天利用刷牙可以順便做口腔黏膜自我檢查，可用眼睛看看口腔顏色是否改變，或是用手去觸摸口腔內是否有潰爛或硬塊。口腔內部癌前病變有白斑，均質性白班或非均質性白斑，轉變成惡性機率約為1％至15％，若是紅白班或疣狀增生惡性風險約為18％至47％。

國健署癌症防治組組長林莉茹提醒，「拒絕檳榔、定期檢查、及早就醫」才是預防口腔癌不二法門。國健署分析106年17470位18歲以上民眾所進行國民健康訪問調查顯示，有嚼檳榔者7成有吸菸習慣，過去研究指出嚼檳榔造成口腔癌的機率為未嚼者的28倍。