影／立委爆全新區間車門板有破洞 台鐵親撕膠帶駁斥

斥資253億、向韓國現代樂鐵公司採購，被譽為「史上最美最長區間車」EMU900型通勤電聯車，首批新車10月24日抵台，目前正在進行試車。未料，立委江永昌卻爆料出現四大缺失，包含座椅搖晃、門板破洞、顯示器有錯字、接合處沒有焊接好等，另外還發現多由中國製造。對此，台鐵也親自撕掉門板的黑膠帶，證明僅是做記號。

台鐵局說，EMU900型電聯車第一批（901及902兩編組）經立約商現代樂鐵公司完成出廠測試，並於10月24日抵台後，目前正由台鐵局及第三方獨立認證及驗證公司德國萊因(IV&V)進行交車測試中，主要依據契約要求，針對性能系統及設備進行各項測試作業，有關江永昌所提四項缺失，均為台鐵局及德國萊因公司於測試過程所列缺失改善項目，並已要求廠商進行改善。

台鐵說，江永昌指出列車門板破洞一節，經查證為測試時用以標記門板刮痕的黑色膠帶，並非車門破洞。另扶手部份依約並未要求焊接方式及範圍，將依符合穩固性及安全性為首要考量。其他包括座椅搖動、旅客資訊系統顯示錯誤等缺失，均屬交車測試項目範圍，將持續依約進行檢查及測試並要求廠商改善。

台鐵也說，有關EMU900型電聯車採購案前於招標文件中，針對投標廠商資格已排除中國，並依據政府採購條約及協定(GPA)規定，限制主要設備如集電弓、真空斷路器、主變壓器、軔機設備、牽引動力設備、輔助供電設備、空氣壓縮機及車輪車軸等設備非GPA會員國者不予接受（國並非GPA會員國），其他零組件並未設限，但於多次雙方會議中均要求立約商盡量採用台灣廠商產品，並提供國內廠商名單供現代樂鐵公司進行媒合參考。

台鐵說，目前EMU900型電聯車車窗玻璃、水箱、真空廁所系統、座椅及旅客資訊顯示系統等設施設備製造商均為臺灣廠商。此外，EMU900型電聯車之資通訊設備均依行政院資安相關規定，並未使用中國製產品。

台鐵說，為確保EMU900型電聯車能夠確實符合契約要求，提供民眾安全舒適的旅運服務，將與第三方獨立認證及驗證公司德國萊因(IV&V)持續嚴格把關，要求立約商現代樂鐵公司針對交車測試中所提各項缺失確實完成改善。