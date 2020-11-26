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健保費率小漲後就是漲部分負擔？由衛福部行政院定奪

聯合報 / 記者邱宜君/台北即時報導
全民健康保險會明天將討論的費率，目前最可能通過的方案是4.97%，即維持明年底符合法定1個月安全準備金的最低費率，漲幅僅6%。本報資料照片
全民健康保險會明天將討論的費率，目前最可能通過的方案是4.97%，即維持明年底符合法定1個月安全準備金的最低費率，漲幅僅6%。本報資料照片

全民健康保險會明天將討論的費率，目前最可能通過的方案是4.97%，即維持明年底符合法定1個月安全準備金的最低費率，漲幅僅6%。健保署已多次提到，健保會議定的費率要是漲不夠，接下來可能就要考慮調整部分負擔。健保署署長李伯璋今表示，將待明天健保會討論出費率之後，再由衛福部部長決定部分負擔是否調漲，相關內參資料都已上呈衛福部及行政院。

健保署過去曾提過，部分負擔可能的調整方向包括，提高藥品部分負擔上限、調整慢性病連續處方箋之部分負擔、以論此定額或定率的方式開始收取檢驗檢查之部分負擔，開收非經濟弱勢者重大傷病者的部分負擔，同時訂定年度部分負擔總金額上限。

台灣醫療改革基金會執行長林雅惠表示，過去許多研究已證實，調漲部分負擔無法有效抑制浪費，反而會抑制了必要的就醫，必定有些人會面臨經濟和健康的雙重衝擊，應該要邀集相關團體細緻討論、審慎評估。

政治大學財政學系教授連賢明日前接手本報採訪時也說，研究已證實，部分負擔對於增加收入、減少浪費的效果有限，要解決健保收入不足的問題，不太可能光靠多收某些部分負擔，必須透過調漲費率或改革費基等更大規模的方法才行。

林雅惠表示，每次健保漲價，民眾都是「被告知」，引發很多擔憂和困惑。擔心的是，不知道這次漲完，會不會沒隔多久又漲？這次除了漲保費，還會不會還要漲其他的？困惑的是，健保多收了錢要優先用在哪些地方？改善哪些問題？這些問題至今仍無答案。

林雅惠說，今年5月衛生福利部次長薛瑞元在國會報告時也曾經承諾要盤點健保的問題，但之後只見部長陳時中不時釋出漲保費的訊息，卻看不到任何衛福部承諾的問題盤點，回應問題的評估和方案更是付之闕如。

林雅惠表示，解決健保財務問題，除了開源也要節流，但每次財務問題惡化，就只聽到要漲保費。希望這次除了漲保費，衛生福利部以要提出更多作為，具體回應民間或醫界曾經提出的眾多制度建議。

健保 保費 衛福部

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