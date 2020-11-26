餐餐有魚又有肉也能瘦？糖尿病患開心：右腳也不痠了！

61歲徐姓男子罹糖尿病20多年，原本體重84.1公斤，一天注射四次胰島素加上口服降血糖藥控制血糖，胰島素一日總劑量可達91單位，傳統上注射胰島素會有體重上升的副作用，右腳也常喊膝蓋痠痛，吞一堆葡萄糖胺，加入台中榮總雲端減重飲食控制2個月後，今天開心分享，自己不但瘦近5公斤，血糖控制獲改善，改為一天注射3次胰島素，最開心是肚子消了，右腳也不痛了，不用吃葡萄糖胺了。

徐姓病患說，他依照台中榮總新陳代謝科醫師鄭由承建議，餐餐多選用雞肉、魚肉，蔬菜，菜色很「豐盛」，已經到了雙主餐程度，飯量減到不半碗，熱量控制一天在1800大卡，結果他一天大約吃到1300大卡就很飽，餐與餐之間不會餓，也不用吃零食，很多親友看到，還詢問他「這真的是減肥餐嗎？」

徐姓病患說，在第一個月瘦下2.3公斤，胰島素也漸漸調降至一天67個單後，血糖控制也改善，糖化血色素八月初為7.2%，十月底測量已降至6.5%，減了4.9公斤，「肚子漸漸消了很開心」，體重下降後的好處是，除了減藥以外，右腳也不痛了。

台中榮總新陳代謝科醫師鄭由承說明， 徐姓病患採用的是低碳飲食，採用飽足感高的蛋白質原型食物，例如魚、雞、蛋、豆類等，以及大量蔬菜，控制總熱量在一天1800大卡，記得要掌握均衡飲食，飯要吃，每餐約100大卡，約不到半碗飯，可用五榖飯取代白飯，避免加工、油炸食物，多吃原型食物，一餐當中，水果、飯二擇一。