數位雙生應用醫療儀器 助醫師精準定位降風險

數位雙生新興科技整合導航與混合虛擬與實境的創新醫療，可精準定位手術器材，協助醫生微創內視鏡手術時避開血管或重要軟組織，並隔空操作虛擬介面，增加病患手術穩定安全。

衛福部雙和醫院今天發表「數位創新科技應用場域實證」，院長吳麥斯表示，2018年引進ROSA機器人定位輔助（Robotic Stereotactic Assistance）並運用3D立體定位導航系統、內視鏡，執行超過百例以上脊椎與腦部手術，有效改善術後疼痛，預後恢復狀況良好。

他說，「科技是為了生活與生命更美好」，尖端醫療科技引進大量機器手臂導航系統與內視鏡，但臨床醫生要面臨完全無菌環境下操作電腦的考驗。

資訊工業策進會推動數位雙生（Digital Twin）科技，結合病人數位醫療影像3D（3維空間電腦繪圖）模型，與導航系統精準定位臨床手術，並整合應用MR（混合虛擬與實境）以提升手術效率與可靠度。

數位雙生是指將現實生活中具體存在的「物品」，透過電腦軟體或感應器去擷取其參數，以軟體的方式模擬「物品」運作方式。

耳鼻喉科醫師袁聖博說，切除鼻內、顱底、腦下垂體腫瘤時，需抬頭注視不同螢幕視鏡與斷層2D影像，並比對3D模型中內視鏡位置，相當不便且提高手術風險。

今天發表內容是將患部的電腦斷層掃描（CT）資料匯出，利用AI人工智慧建置軟/硬組織的數位雙生資料，搭配MR混合實境開發技術，將導航電腦利用無線傳輸串聯到智慧眼鏡，可精準定位手術器材。

雙和醫院表示，傳統內視鏡手術需高度仰賴醫師的經驗與判斷才能精準辨認病灶位置，避免傷及神經、血管及其他重要器官。有導航系統、智慧眼鏡，器械可明確朝目的地前進，醫師可隔空操作虛擬桌面，並結合3D影像與手術影像結合，大幅提升手術效率與安全。

雙和醫院神經外科AI機器人手術專科主任林明錦表示，新科技有助於人機合一，並在無菌環境中，醫師可隔空操作。

經濟部工業局電子資訊組長林俊秀表示，希望新創科技與醫療產業結合，加速打造台灣為科技島。