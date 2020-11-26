快訊

《全球搬弄》：拆穿班農包裝救世光環，實際兜售仇恨的話術

獨／駐美代表處新增9人確診 駐美代表蕭美琴隔離中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高嘉瑜流口水枕頭泛黃 中醫：常吃生冷又疲累耗損脾氣

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
高嘉瑜公開閨房貼身物品，泛黃枕頭引起網友和政壇討論。翻攝自高嘉瑜臉書
高嘉瑜公開閨房貼身物品，泛黃枕頭引起網友和政壇討論。翻攝自高嘉瑜臉書

立法委員高嘉瑜的閨房曝光引起熱議，包括枕頭用10年，滿布汗漬和口水漬；彰化二林基督教醫院中醫師李佳穎今天表示，成人睡覺流口水代表「脾虛」，疲累或常吃生冷食物所引起，應多吃補氣食物，多休息、少操煩，可很快獲得改善。

高嘉瑜的房間話題延燒到出國考察採購，甚至扯出政治追殺，倍受外界關注和好奇。對於衣服亂成一團、泛黃枕頭，她都加以解釋，例如枕頭因睡覺流汗和流口水而出現塊狀斑漬。

二基中醫師李佳穎說，兒童肌肉發育不成熟，睡覺會流口水，成人除非趴睡壓迫肌肉，否則不應流口水；中醫理論指出，口水跟脾臟有關，脾虛者易流口水，造成脾虛的原因包括吃太多生冷食物、操勞疲累、消化不良、思慮過多導致「脾氣」耗損。

李佳穎說，脾虛的病人臉色易臘黃、精神差、講話中氣不足，若先從飲食調理著手，少吃屬性涼冷的食物，例如瓜類、梨子、柿子等，多吃山藥、蓮藕、粟子、香菇或米飯根莖類主食，如果女性怕吃太多澱粉發胖，可喝山藥排骨湯、四神湯、蓮子湯。

易流口水的人想進一步治療，可請中醫師診斷，開給香砂六君子湯，要是出現舌苔較厚、腹脹、易腹瀉等症狀，可飲用理中湯。李佳穎表示，最重要的是多休息、不要思慮過多，少吃生冷食物；通常從飲食上著手，不難改善流口水症狀。

中醫 醫師

延伸閱讀

高嘉瑜10年枕頭太驚人！枕頭保養3招，不換會過敏禿頭

反擊歐洲考察掃名牌 高嘉瑜：游淑慧應都在照顧郝龍斌

影／游淑慧爆料赴義考察狂掃名牌包　高嘉瑜反擊：游當時都在照顧郝龍斌

高嘉瑜被爆歐洲考察脫隊狂掃名牌貨 量多到要公務員幫分提

相關新聞

影／立委爆全新區間車門板有破洞 台鐵親撕膠帶駁斥

斥資253億、向韓國現代樂鐵公司採購，被譽為「史上最美最長區間車」EMU900型通勤電聯車，首批新車10月24日抵台，目...

罹口腔癌少活20年！好發30至64歲 嘴有五異狀恐是徵兆

據衛福部統計，我每年超過3千國人死於口腔癌、7千多人診斷為口腔癌，換言之，口腔癌一天奪9條命，口腔癌死亡年齡中位數是60...

健保費率小漲後就是漲部分負擔？由衛福部行政院定奪

全民健康保險會明天將討論的費率，目前最可能通過的方案是4.97%，即維持明年底符合法定1個月安全準備金的最低費率，漲幅僅...

餐餐有魚又有肉也能瘦？糖尿病患開心：右腳也不痠了！

61歲徐姓男子罹糖尿病20多年，原本體重84.1公斤，一天注射四次胰島素加上口服降血糖藥控制血糖，胰島素一日總劑量可達9...

高嘉瑜流口水枕頭泛黃 中醫：常吃生冷又疲累耗損脾氣

立法委員高嘉瑜的閨房曝光引起熱議，包括枕頭用10年，滿布汗漬和口水漬；彰化二林基督教醫院中醫師李佳穎今天表示，成人睡覺流...

難瘦想哭？32歲吃素的他低碳飲食 2月瘦10公斤

台中市32歲江姓醫院員工吃素，外食族的他，常吃加工類豆干、豆輪、素火腿等居多，瘦不下來，且有脂肪肝，二個月前加入台中榮總...

高嘉瑜10年枕頭太驚人！枕頭保養3招 不換會過敏禿頭

日前立委高嘉瑜曝光房間的擺設，其中一個上面充滿污漬的枕頭，成為網友熱烈討論的焦點，高嘉瑜也坦言枕頭用了10年，平常也沒有...

扯！ 立委爆台鐵全新區間車4缺失 韓車竟一堆中國製

斥資253億、向韓國現代樂鐵公司採購，被譽為「史上最美最長區間車」EMU900型通勤電聯車，首批新車10月24日抵台，目...

一年占比變三倍多 「非小黃」為何異軍突起？

穿梭在大街小巷的計程車「小黃」，在去年Uber轉入多元計程車納管後，一年來明顯被各色車種取代，單看外觀，只能從車牌上的紅字來辨識。

明年1期作停灌 青農憂：領不到補償、土地也被地主收回

因水情嚴峻，政府決定明年一期作停止供灌，台南下營青農趙益嘉和王勁涵投入務農6年，憂心「領不到補助，土地又會被地主收回」，...

健保費明討論七漲一不漲版本 若無共識政院拍板恐更高

健保已連續四年靠安全準備填補短絀，安全準備金明年將低於安全水位，今年依法應調整費率。全民健康保險會上周五討論明年健保費率...

入冬氣溫驟降 中醫師、營養師大推這項健康食材

南投縣生薑產量是全台之冠，南投醫院中醫科主任顏素美說，薑是常見的食材也是廚房不可或缺的配料，近日更有不少民眾吃熱騰騰薑母...

熱門新聞

花42元買麵包飲料就中千萬！7-11統一發票大獎名單出爐

56元買吐司、火龍果中千萬 全聯本期開出超過38萬個獎

花費不到百元！ 全家便利商店統一發票開出千萬特別獎

膠囊咖啡機、行車記錄器 好市多黑色購物週再推新優惠

年薪150萬台積電男愛看「鬼滅」慘遭分手 女友嫌：不上進

扯！ 立委爆台鐵全新區間車4缺失 韓車竟一堆中國製

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。