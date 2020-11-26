高嘉瑜流口水枕頭泛黃 中醫：常吃生冷又疲累耗損脾氣

立法委員高嘉瑜的閨房曝光引起熱議，包括枕頭用10年，滿布汗漬和口水漬；彰化二林基督教醫院中醫師李佳穎今天表示，成人睡覺流口水代表「脾虛」，疲累或常吃生冷食物所引起，應多吃補氣食物，多休息、少操煩，可很快獲得改善。

高嘉瑜的房間話題延燒到出國考察採購，甚至扯出政治追殺，倍受外界關注和好奇。對於衣服亂成一團、泛黃枕頭，她都加以解釋，例如枕頭因睡覺流汗和流口水而出現塊狀斑漬。

二基中醫師李佳穎說，兒童肌肉發育不成熟，睡覺會流口水，成人除非趴睡壓迫肌肉，否則不應流口水；中醫理論指出，口水跟脾臟有關，脾虛者易流口水，造成脾虛的原因包括吃太多生冷食物、操勞疲累、消化不良、思慮過多導致「脾氣」耗損。

李佳穎說，脾虛的病人臉色易臘黃、精神差、講話中氣不足，若先從飲食調理著手，少吃屬性涼冷的食物，例如瓜類、梨子、柿子等，多吃山藥、蓮藕、粟子、香菇或米飯根莖類主食，如果女性怕吃太多澱粉發胖，可喝山藥排骨湯、四神湯、蓮子湯。

易流口水的人想進一步治療，可請中醫師診斷，開給香砂六君子湯，要是出現舌苔較厚、腹脹、易腹瀉等症狀，可飲用理中湯。李佳穎表示，最重要的是多休息、不要思慮過多，少吃生冷食物；通常從飲食上著手，不難改善流口水症狀。