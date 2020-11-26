難瘦想哭？32歲吃素的他低碳飲食 2月瘦10公斤

台中市32歲江姓醫院員工吃素，外食族的他，常吃加工類豆干、豆輪、素火腿等居多，瘦不下來，且有脂肪肝，二個月前加入台中榮總雲端減重，採取低碳飲食，經調整為飽足感高的蛋白質原型食物如蛋料理取代，一天總熱量1300卡就可以吃很飽，成功減下10.9公斤，肝指數從197降至20正常範圍。

台中榮總新陳代謝科醫師鄭由承說明，江姓員工採取低碳飲食，即採用飽足感高的蛋白質原型食物，大量蔬菜例如早餐無糖豆漿、二顆茶葉蛋加一根香蕉，可以撐到中午，中午蔬菜加煎蛋，五榖飯不到半碗，晚餐也有三色蛋，掌握均衡飲食、控制總熱量，可用五榖飯取代白飯，多吃蛋料理、豆漿、豆類等高飽足感的原型食物，一餐當中，水果、飯二擇一。

鄭由承說，減重最重要的環節為飲食控制，台中榮總體重管理整合門診雲端減重，使用台中榮總與研華科技共同研發的糖尿病先導照護平台，病患加入返家後照護APP後，拍照上傳每餐吃的食物、體重，並由醫師及營養師即時回覆，教導如何調整，優點是省時間、做中學，而且接受度高，醫師看診也可以藉由飲食紀錄與患者討論，建構客製化的減重模式。

江姓醫院員工說，他大學時期曾採不吃晚餐、大量有氧運動減重，但無法持久，很快復胖至90公斤以上，即便運動、控制熱量，但因無法達到飽足感而瘦不下來，直到加入台中榮總雲端減重，經醫師鄭由承指導，調整飲食，熱量控制在一天1300大卡，就能吃很飽，也不會想吃零食，搭配運動，很好執行。